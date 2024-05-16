Дело в том, что порядок выхода игр не соответствует их хронологическому протеканию в сюжете. Например, Assassin's Creed Odyssey, которая вышла в 2018 году, рассказывает нам о временах еще до нашей эры, тогда как Unity 2014 года происходит в разгар Французской революции с 1789 по 1794 год.

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Как играть в Assassins Creed в хронологическом порядке

Assassin's Creed Odyssey. 431 год до нашей эры – 422 год до нашей эры.

Место действия – Древняя Греция на 400 лет раньше, чем любая другая основная игра. Вы играете за Кассандру или Алексиоса, внуков царя Спарты Леонида I во время Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами, и в нем представлены ключевые исторические фигуры того периода, в частности Гиппократ, Сократ и Платон. Она переплетает историю периода с мифологией, представляя таких существ, как Сфинкс, Циклоп и Медуза.

Действие "Одиссеи" разворачивается до создания орденов ассасинов и тамплиеров, хотя в ней присутствует ключевой элемент Эдема — Копье Леонида.

Assassin's Creed Origins. 49 год до нашей эры – 44 год до нашей эры.

Место действия – Древний Египет во времена правления Птолемея XIII и Клеопатры, хотя ее историческое вдохновение распространяется и на Рим времен правления Юлия Цезаря.

Смерть сына главного героя Байека и Айи служит толчком для их путешествия. В ходе сюжета дуэт разоблачает прототамплиерскую организацию под названием "Орден Древних" и в конце концов формирует "Скрытых", первое воплощение ассасинов.

Assassin's Creed Mirage. 861 год и далее.

Место действия – Багдад девятого века. Mirage рассказывает о 17-летнем Басиме Ибн Ишаке, уличном воре с "кошмарными видениями", который впоследствии сыграет решающую роль в Assassin's Creed Valhalla. "Мираж" расскажет историю о том, как Басим под руководством своего наставника Рошана сбегает из Багдада в крепость Скрытых в Аламуте.

В отличие от других проектов из этого списка, "Мираж" не имеет заметной сюжетной линии в настоящем.

Assassin's Creed Valhalla. 872 – 878 годы.

Англия и Норвегия девятого века. Игра погружает нас в скандинавскую историю и мифологию. Это, бесспорно, самая большая игра серии. Как и "Одиссея", "Вальгалла" сочетает историю и мифологию, представляя реальных персонажей – короля Харальда Светловолосого, короля Эльфреда Великого, Ролло – и мифологических фигур, таких как Фенрир и Один.

Он продолжает конфликт между Скрытыми и Орденом Древних, одновременно балансируя между более личной историей об Эйворе и паломничество его клана из бедной на ресурсы Норвегии к более плодородным землям Англии.

Трейлер Assassin's Creed Valhalla: смотрите видео

Assassin's Creed. 1191 год.

Святая Земля 12 века (Акко, Дамаск, Иерусалим). Протагонистом в древние времена выступает Альтаир Ибн-Ла-Ахад, а в нашем таймлайне мы видим Дезмонда Майлза.

Действие первой части Assassin's Creed происходит через 300 лет после Валгаллы. Оригинальная Assassin's Creed заложила основу для следующих 16 лет успеха франшизы, представив основные элементы игры, такие как скалолазание и убийства, а также заложив основу для нарратива об ассасинах-тамплиерах, прыгающих во времени.

Она вводит такие ключевые нарративные концепции, как Кусочки Эдема и Анимус (устройство, позволяющее современному протагонисту каждой игры переживать воспоминания своих исторических собратьев через ДНК). В прошлой истории Альтаир охотится на девятерых тамплиеров во время Третьего крестового похода, тогда как современная история знакомит с современным конфликтом между ассасинами и тамплиерами.

Assassin's Creed II. 1476 – 1499 годы.

Главный герой Эцио Аудиторе да Фиренце стал любимцем фанатов серии, история которого длилась с 2009 года в AC II до 2011 года в AC: Revelations.

Эцио стремится отомстить за смерть отца и брата, но его охота за местью приводит к раскрытию большего заговора и ставит его в центр борьбы между ассасинами и тамплиерами. Assassin's Creed II переносит игроков по всей Италии, от Флоренции до Ватикана, и знакомит Эцио с такими историческими фигурами, как Леонардо да Винчи, Никколо Макиавелли и Папа Римский Александер VI.

Assassin's Creed: Brotherhood. 1499 – 1507 годы.

Assassin's Creed Brotherhood является продолжением AC II как в прошлом, так и в современном сюжете. Последствия AC II создают нового антагониста для Эцио, который начинает очередной поход за местью, работая над восстановлением ослабленной Гильдии ассасинов Рима и возвращением Эдемского яблока.

Действие происходит в Италии 15 – 16 века. В современности Дезмонд и ассасины отправляются в Италию на поиски того самого Эдемского яблока, кусочка Эдема, который может помочь им предотвратить предсказанный конец света.



Assassin's Creed: Brotherhood / Фото Ubisoft

Assassin's Creed: Revelations. 1511 – 1512 годы.

Константинополь, 16 век. Эцио Аудиторе да Фиренце завершает свою трилогию, объединяя рассказ об итальянском ассасине и его предшественнике Альтаире.

Уже старший Эцио отправляется в Константинополь на поиски скрытой библиотеки Альтаира, которая, как считалось, содержала бесценную мудрость. Там главный герой ищет ключи, необходимые для открытия библиотеки, каждый из которых содержит ключевое воспоминание из жизни Альтаира. Assassin's Creed Revelations в конце концов раскрывает роль Эцио в более широком нарративе игры.

В настоящем времени Дезмонд попадает в ловушку Анимуса, где он работает с бывшим пользователем Анимуса, чтобы сбежать из "Черной комнаты" и вернуться к сознанию.

Revelations также содержит один из лучших трейлеров серии, впервые показанный на E3 2011.

Трейлер Assassin's Creed: Revelations: смотрите видео

Assassin's Creed IV: Черный флаг. 1715 – 1722 годы.

Карибские острова 18 века. Главный герой – Эдвард Кенвей. Эта часть больше всего запомнилась тем, что представила военно-морской геймплей. Действие игры разворачивается через два века после трилогии Эцио и примерно за 40 лет до выхода Assassin's Creed III.

Assassin's Creed Rogue. 1752 – 1760 годы.

Северо-Восток США, 18 век. Главный герой – Шей Патрик Кормак. Кормак – ирландско-американский убийца, который стал тамплиером и охотится за кусочком Эдема. Великий магистр тамплиеров Хейтем Кенвей, сын главного героя Assassin's Creed IV: Black Flag Эдварда и отец главного героя AC III Коннора, появляется на протяжении всей истории.

Assassin's Creed III. 1754 – 1783 годы.

Колониальная Америка, 18 век. Протагонист – Ратонхаке "Коннор" Кенвей. Действие игры разворачивается преимущественно во время Американской революции. Главный герой стремится защитить своих людей от войны и Великий Храм Первой Цивилизации от тамплиеров.

AC III наполнена историческими фигурами, среди которых Джордж Вашингтон, Сэм Адамс, Чарльз Ли и Бенджамин Франклин.

Assassins Creed Unity. 1789 – 1794 годы.

На этот раз мы отправляемся во Францию 18 века. Хотя события Unity охватывают период с 1307 года до середины 1900-х, основное действие игры разворачивается в разгар Французской революции с 1789 по 1794 год. В центре сюжета – французский ассасин Арно Дориан, который втягивается в конфликт между ассасинами и тамплиерами, отправляясь на очередной поход за местью.

Среди исторических фигур – Наполеон Бонапарт, маркиз де Сад и король Людовик XVI.

Assassin's Creed Syndicate. 1868 год.

Викторианский Лондон. Главные герои – Джейкоб и Иви Фрай, ассасины-близнецы, которые освобождают Лондон от тамплиеров и ищут кусочек Эдема. Хотя определенная побочная миссия расширяет временные рамки до Первой мировой войны, основное действие Syndicate разворачивается в 1868 году.

Порядок выхода игр

Вы также легко можете играть Assassin's Creed по дате выхода. В таком случае порядок будет таким: