Меч Альтаира

По сюжету игры, меч Альтаира – это оружие, которое выковал в XII веке Альтаир ибн Ла-Ахад, член Левантийского Братства Ассасинов, который служил их Наставником с 1191 года до своей смерти в 1257 году. Он известен несколькими открытиями и изобретениями, благодаря которым Орден значительно продвинулся вперед, а также тем, что распространил влияние ассасинов на всю Европу и Азию. Теперь его меч получит воплощение в реальной жизни, а не только виртуальной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Raven Forge.

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Реплика доступна для предварительного заказа за 225 фунтов стерлингов. Если зайти на сайт компании и подтвердить свое местонахождение в Украине, то цена отображается на уровне 12 138 гривен со скидкой и 13 487 гривен без скидки.

Вот габариты меча:

Полная длина: 990 миллиметров.

Длина клинка: 800 миллиметров.

Длина рукояти: 120 миллиметров.

Ширина гарды: 230 миллиметров.

Ширина клинка: 42 миллиметра.

Толщина клинка: 4 миллиметра.

Вес: 1.1 килограмма.

Сделан он по большей части из нержавеющей стали, а некоторые элементы – из стальных сплавов. Рукоятка обтянута кожей. Стоит обратить внимание, что не стоит бояться порезаться таким мечом, поскольку его лезвие намеренно не заостренное.

Вы можете увидеть изображение реплики ниже.



Меч из Assassins Creed / Фото Raven Forge/Ubisoft

Вот что студия Ubisoft пишет об этой новинке: "В игре Assassin's Creed появилось несколько действительно уникальных мечей, но, пожалуй, наиболее знаковым является Меч Альтаира из оригинальной Assassin's Creed. Теперь вы можете стать владельцем этого легендарного предмета игровой истории".

Ожидается, что партнерство между Ubisoft и Raven Forge не ограничится мечом. Мы можем увидеть еще несколько коллекционных легендарных видов оружия и изделий, которые вызовут не меньший интерес у фанатов Assassin's Creed.