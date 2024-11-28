Что он говорит об игре

В своем посте на Reddit МакАльпайн рассказал об опыте пребывания в студии. "Мы с другом полетели первым классом в студию и познакомились с удивительной группой людей – от разработчиков всех игр серии до генерального директора Рэнди. Нам удалось поиграть в то, что они уже сделали для Borderlands 4, и это было невероятно", – пишет Калеб в своем посте на Reddit, с которым ознакомился 24 Канал.

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Хотя он и не раскрыл никаких подробностей об игре, поскольку, вероятно, пообещал этого не делать и даже подписал соглашение о неразглашении, но судя по его реакции, существующие наработки по игре ему понравились.

Неизвестно, на каком точно этапе сейчас находится разработка, но запуск Borderlands 4 запланирован на 2025 год. Поэтому, вероятно, она в большой степени готова или по крайней мере не находится на стадии альфа-версии.

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Более подробная информация об игре будет объявлена позже.

Я не знаю, буду ли я здесь, когда игра выйдет, но я просто хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь и поддержку, а также за то, что помогли сделать это возможным. Это действительно был удивительный опыт, и это было просто потрясающе,

– написал Калеб МакАльпайн.

Судя по всему, студия оплатила не только самолет, но и проживание в роскошном отеле, который является домом для местной футбольной команды Dallas cowboys, и экскурсию по объекту.

Последний прогноз МакАльпайна по состоянию на октябрь был таким: ему осталось менее двух лет, если химиотерапия замедлит прогрессирование рака.