Що він каже про гру

У своєму пості на Reddit МакАльпайн розповів про досвід перебування в студії. "Ми з другом полетіли першим класом до студії і познайомилися з дивовижною групою людей – від розробників усіх ігор серії до генерального директора Ренді. Нам вдалося пограти в те, що вони вже зробили для Borderlands 4, і це було неймовірно", – пише Калеб у своєму дописі на Reddit, з яким ознайомився 24 Канал.

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Хоча він і не розкрив жодних подробить про гру, оскільки, ймовірно, пообіцяв цього не робити й навіть підписав угоду про нерозголошення, але судячи з його реакції, існуючі напрацювання по грі йому сподобалися.

Невідомо, на якому точно етапі зараз перебуває розробка, але запуск Borderlands 4 заплановано на 2025 рік. Тож, імовірно, вона великою мірою готова або принаймні не знаходиться на стадії альфа-версії.

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Більш детальна інформація про гру буде оголошена пізніше.

Я не знаю, чи буду я тут, коли гра вийде, але я просто хочу подякувати всім вам за вашу любов і підтримку, а також за те, що допомогли зробити це можливим. Це справді був дивовижний досвід, і це було просто приголомшливо,

– написав Калеб МакАльпайн.

Судячи з усього, студія оплатила не лише літак, а й проживання у розкішному готелі, який є домом для місцевої футбольної команди Dallas cowboys, та екскурсію об'єктом.

Останній прогноз МакАльпайна станом на жовтень був таким: йому лишилося менше двох років, якщо хімієтерапія сповільнить прогресування раку.