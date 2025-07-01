Новий ремейк Assassin's Creed

Мова йде про Assassin's Creed Black Flag. Метт Раян, який озвучив Едварда Кенвея, а також відомий за роллю Джона Костянтина у серіалах та анімаційних шоу DC, під час автограф-сесії на конвенції спонтанно звернувся до фаната Assassin's Creed. Відео, опубліковане 29 червня, зафіксувало, як Раян поцікавився у прихильника, чи пройшов він Assassin's Creed Black Flag. Після ствердної відповіді фаната, актор загадково зазначив, що йому, можливо, доведеться пройти її знову, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Дивіться також Є чутки, що Bethesda підготувала нові трейлери для The Elder Scrolls VI, але покажуть їх не всім

Актор також додав, що говорить це з "певної причини", але не може сказати більше. Ці слова розцінили як майже пряме підтвердження ремейку Black Flag.

Чутки про ремейк Assassin's Creed Black Flag циркулюють уже кілька років, але останнім часом вони почали набирати більших обертів:

Уперше про проєкт стало відомо два роки тому, коли Kotaku повідомило про плани Ubisoft модернізувати четверту основну частину серії, що вийшла у 2013 році.

Згаданий у тому звіті факт залучення Ubisoft Singapore до допомоги студії в Монреалі має сенс, адже чудова морська бойова система та механіка дослідження Black Flag надихнули на створення гри Skull and Bones від Ubisoft Singapore.

Січневий звіт від MP1st додатково підтвердив, що це буде не просто перенесення старої гри на нові консолі, а оновлений проект з новими системами та контентом .

. Ймовірно, Метта Раяна залучили до нового озвучення, що зазвичай відбувається на пізніх етапах розробки, тому ремейк може вийти вже найближчим часом.

Інсайдер Том Хендерсон у жовтні 2024 року розкрив, що проект перебуває на більш просунутій стадії розробки, ніж вважалося. Спочатку Ubisoft планувала випустити Assassin's Creed Shadows наприкінці 2024 року, а ремейк Assassin's Creed Black Flag – у листопаді 2025 року. Однак затримка Assassin's Creed Shadows до лютого 2025 року вплинула і на ремейк, запуск якого тепер, імовірно, відбудеться у 2026 році.

Попри це офіційний анонс може бути вже дуже скоро, особливо після таких відкритих натяків від Метта Раяна. Існує ймовірність, що анонс відбудеться на спеціальному заході Ubisoft або, що більш імовірно, між Gamescom Opening Night Live та The Game Awards 2025 у грудні.

Загалом Ubisoft уже заявляла про роботу над ремейками "старіших ігор Assassin's Creed", хоча й без уточнення, яких саме. Навіть виробник статуеток Pure Arts у березні натякнув, що "щось відбувається з Едвардом".