Польські розробники продовжують тішити геймерів неймовірними інді-проєктами, повідомляє 24 Канал.

Черговий інді-хіт?

Після успіху Contraband Police від невеличкої варшавської студії, на горизонті з'явилася ще одна польська відеогра, яка може стати хітом.

Мова про Totally Legit Wheeler Seller – симулятор перекупника авто від Sombrero Labs.

Його трейлер став вірусним у соцмережі X після допису користувача @BarbogDaFinka, та набрав понад мільйон переглядів і більш як 41 тисячу вподобань всього за два дні.

Трейлер гри – дивіться відео

Amazing things are happening in Poland pic.twitter.com/jP5t0uViUa — Barbog Da Big Finka (@BarbogDaFinka) November 14, 2025

Як можна здогадатися, у цьому проєкті геймерам запропонують покерувати власною автомайстернею.

У відкритому світі гравцям доведеться шукати дешеві "вбиті" авто та торгуватися з їхніми власниками. Далі – ремонт та маскування недоліків у будь-який можливий спосіб: скручення пробігу, "фарбування" шин та інші хитрощі. Загалом, усе аби спробувати продати машину дорожче й отримати прибуток.

Якщо ви коли-небудь мріяли продати іржаве відро за тисячу доларів, то зараз ваш момент,

– йдеться в описі Totally Legit Wheeler Seller у Steam.

Своїм унікальним гумором та стилем гра нагадала ще один польський проєкт – симулятор ремонту Majster Symulator, який отримав нову назву Low-Budget Repairs.

Дата релізу Totally Legit Wheeler Seller наразі не відома, тож радимо додати її у список бажаного в Steam аби не пропустити новин.