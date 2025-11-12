Дебютний трейлер нової відеогри став вірусним у соцмережах та заслужив порівняння з культовою Bully від Rockstar Games, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN у X.

Ну і кому тепер потрібен той ремейк?

Довгими роками шанувальники Rockstar очікували на ремейк Bully, сиквел якої свого часу принесли в жертву для інших проєктів, але скоро він стане зовсім не актуальним.

Це може статися, оскільки розробники з Refugium Games представили Agefield High: Rock The School. У майбутній грі геймери перенесуться в часі у 2002 рік та візьмуть під контроль Сема – нового учня середньої школи Ейджфілд.

Разом зі своїми друзями, Кейлом та Акселем, вони планують зробити так аби школа точно "запам'ятала" їх перед випуском.

Трейлер гри – дивіться відео

Як у вже згаданій Bully, у новому проєкті на гравців очікуватиме балансування між шкільними обов'язками (відвідуванням уроків та виконанням завдань) і можливістю прогуляти навчання аби заробити трохи грошенят, які можна витратити на нове спорядження чи одяг.

Серед шкільних предметів: англійська мова, математика, німецька мова, географія та музика. Всі вони мають невеликі мініігри, як і в класиці від Rockstar.

Окрім очевидних порівнянь з Bully, Agefield High: Rock the School також нагадала геймерам у соцмережах американські комедії 00-их на кшталт Американського пирога.

Як відомо зі сторінки Agefield High: Rock the School у Steam, реліз гри планується у 2 кварталі 2026 року.