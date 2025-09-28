Співзасновник Rockstar Games нарешті остаточно відповів чому було скасовано створення Bully 2, інформує 24 Канал з посиланням на IGN.

Розробка Bully 2 була не на часі?

У списках найбільш очікуваних ремастерів чи сиквелів практично від будь-яких видань зазвичай можна побачити Bully.

Це "шкільне" GTA має чималу армію шанувальників, які досі сподіваються на продовження.

Чому Rockstar свого часу відмовилися від роботи над ним, розповів один з засновників студії – легендарний розробник Ден Гаузер.

27 вересня, виступаючи на Comic Con 2025 у Лос-Анджелесі, він заявив, що на той час у команди просто не було достатньо часу чи ресурсів, щоб "тягнути" ще один великий проєкт.

Натомість Rockstar зосередили свої зусилля на інших іграх: L.A. Noir, Red Dead Redemption, Max Payne 3 та GTA V.

Врешті Гаузер пояснює скасування Bully 2 свого роду "проблемами пропускної здатності", що виникли через недостатню кількість ресурсів та провідних спеціалістів, які могли б займатись проєктом, повідомляє Gamerant.

Хто знає, можливо, колись світ все ж побачить довгоочікувану другу частину пригод у школі Булворт.

Одначе, це точно не станеться найближчим часом.

