Співзасновник Rockstar Games нарешті остаточно відповів чому було скасовано створення Bully 2, інформує 24 Канал з посиланням на IGN.
Розробка Bully 2 була не на часі?
У списках найбільш очікуваних ремастерів чи сиквелів практично від будь-яких видань зазвичай можна побачити Bully.
Це "шкільне" GTA має чималу армію шанувальників, які досі сподіваються на продовження.
Чому Rockstar свого часу відмовилися від роботи над ним, розповів один з засновників студії – легендарний розробник Ден Гаузер.
27 вересня, виступаючи на Comic Con 2025 у Лос-Анджелесі, він заявив, що на той час у команди просто не було достатньо часу чи ресурсів, щоб "тягнути" ще один великий проєкт.
Натомість Rockstar зосередили свої зусилля на інших іграх: L.A. Noir, Red Dead Redemption, Max Payne 3 та GTA V.
Врешті Гаузер пояснює скасування Bully 2 свого роду "проблемами пропускної здатності", що виникли через недостатню кількість ресурсів та провідних спеціалістів, які могли б займатись проєктом, повідомляє Gamerant.
Хто знає, можливо, колись світ все ж побачить довгоочікувану другу частину пригод у школі Булворт.
Одначе, це точно не станеться найближчим часом.
