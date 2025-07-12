У списку найбажаніших ремастерів відеоігор завжди знайдеться місце GTA 4, але виглядає так, що чекати на мить, коли благання геймерів стануть реальністю, лишилося не надто довго, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Вийде раніше за GTA 6?

Випущена у далекому 2008 році для PlayStation 3 та Xbox 360, GTA 4 досі вважається чималою кількістю геймерів найкращою грою в серії.

Попри те, що проєкту вже понад 17 років, повертатися на похмурі вулиці Ліберті-Сіті залишається так само захопливо, а фанати гри продовжують сподіватися одного дня отримати ремастер чи бодай версію для сучасних консолей. З огляду на нову знахідку геймерів можна припустити, що невдовзі щось з цього може стати правдою.

Докази існування потенційного ремастера або ж порту Grand Theft Auto 4 на новіше покоління консолей помітили на сайті підтримки Rockstar Games, де проєкт раптово з'явився в переліку забавок для PlayStation 4 – платформи, на якій він наразі недоступний.

Додає куті меду те, що раніше цьогоріч вже з'являлися припущення про ремастер, а перевірений інсайдер повідомляв, що Rockstar роками працювали над портом GTA 4 і його реліз, ймовірно, відбудеться вже до кінця 2025 року.

Розмови про ремастер або порт поширилися мережею як лісова пожежа і багато хто тепер справді сподівається на такий подарунок від розробників аби згладити очікування GTA 6.