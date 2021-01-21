Аналітики назвали топ 10 найочікуваніших ремейків популярних ігор. У рейтинг потрапила чимала кількість цікавих проєктів, але перше місце посіла відеогра GTA San Andreas.

Аналітична компанія Mazuma Mobile опублікувала результати дуже цікавого дослідження. Спеціалісти вирішили проаналізувати чималу кількість даних, щоб визначити найочікуваніші ремейки відеоігор.

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Аналітики взяли список із 400 популярних ігор, які найчастіше згадуються зі словом ремейк чи ремастер. Вони порахували кількість пошукових запитів для всіх цих проєктів (за останній рік). Всього спеціалісти відзначили 50 найочікуваніших проєктів, але детальний рейтинг вийшов лише для першої 10.

Топ 10 найочікуваніших ремейків:

Grand Theft Auto: San Andreas – 23,5 мільйона запитів Bully – 19,1 мільйона запитів Grand Theft Auto: Vice City – 10,5 мільйона запитів Half-Life – 4,9 мільйона запитів Tekken 3 – 4,6 мільйона запитів Grand Theft Auto IV – 4,2 мільйона запитів Super Mario World – 3,8 мільйона запитів Left 4 Dead 2 – 3,2 мільйона запитів Grand Theft Auto III – 2,9 мільйона запитів Left 4 Dead – 2,8 мільйона запитів

Цікаво, що дуже впевнено лідирують популярні проєкти від Rockstar Games. А всього у рейтинг потрапило одразу п'ять відеоігор від цієї компанії. Варто відзначити, що не потрібно найближчим часом чекати ремейків цих ігор, бо студія зараз зайнята розробкою інших проєктів.

Серія Grand Theft Auto розвивається досить вдало й без ремастерів, а з Bully ситуація інша. Поки з'являлися лише чутки про сиквел цієї гри, але останні новини досить невтішні для шанувальників цього проєкту. Інсайдери повідомляли, що розробку гри скасували, бо студія Rockstar Games планує зосередитися на GTA VI. Також варто відзначити, що ця компанія вже випускала мобільні версії відеоігор Grand Theft Auto: San Andreas та Bully.

Цікаво, що у рейтинг потрапили одразу дві частини Left 4 Dead, але геймерам також не варто розраховувати на ремастери цих проєктів. Лише влітку вийде духовний спадкоємець цієї серії з назвою Back 4 Blood, який розроблюють автори оригінальних проєктів. Ремейки Half-Life, Tekken 3 та Super Mario World також цікавлять геймерів, хоча всі ці відеоігри вийшли ще у дев'яностих.

Дивіться трейлер гри Back 4 Blood – відео