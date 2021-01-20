Цікавинки з CS:GO: фартові кольори у матчмейкінгу та 30 мільйонів варіантів тренувальної мапи
Аналітики визначили найуспішніші кольори у змагальному режимі відеогри CS:GO. А ентузіаст створив унікальну тренувальну мапу, яка дуже сподобалася геймерам.
Відеогра Counter-Strike: Global Offensive вже не перший рік має попит серед геймерів. У цієї гри вже чимала база шанувальників, тому й не дивно, що аналітики чи моддери завжди прагнуть здивувати фанатів, розповідає Games24.
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Фартові кольори у матчмейкінгу
У змагальному режимі є система кольорів, які індивідуально можна налаштувати знаходячись у лоббі. Всього є п'ять таких кольорів: синій, зелений, помаранчевий, жовтий та фіолетовий. Розробники із Valve ввели таку функцію для полегшення комунікації між гравцями, бо не завжди можна звернутися до користувача за його нікнеймом. У відеогру CS:GO грають геймери з усього світу, а ніки можуть містити специфічні та незрозумілі для всіх символи.
Аналітичний ресурс Leetify порахував статистику успішності кольорів у матчмейкінгу. Звісно, така інформація носить лише розважальний характер й не потрібно дуже сильно пишатися своїм улюбленим кольором. Аналітики взяли дані за 20 тисяч матчів у змагальному режимі. А порівнювали кольори за показником "K/D" – відношення вбивств до смертей. Найуспішнішим став фіолетовий колір – 1,03, а найгірша статистика у помаранчевого – 0,99.
Рейтинг успішності кольорів у матчмейкінгу / статистика Leetify
Унікальна тренувальна мапа
Моддер з нікнеймом Orel створив для відеогри CS:GO дуже унікальну мапу. Ця карта називається "AIM ROGUE INFERNO", а завантажити її може будь-хто за цим посиланням. Мапа створена для тренування стрільби у грі, а її головна особливість це процедурна генерація рівнів. Тобто кожного разу вона буде змінюватися й не повинна повторюватися. Моддер відзначив, що всього є 30 мільйонів варіантів цієї карти. Геймери можуть самі налаштувати мапу, на вибір є такі варіанти: симетрична, напівсиметрична та не симетрична. Геймерам дуже сподобалася така карта, а на платформі reddit пост про цю роботу зібрав вже майже 2 тисячі лайків.
Дивіться відео з оглядом унікальної мапи для відеогри CS:GO
Counter-Strike: Global OffensiveВідеогра, яка вийшла ще у серпні 2012 року. Розробником виступила компанія Valve, а гра вийшла на різноманітні платформи, але популярною стала лише версія для PC. За жанром це шутер від першої особи, який геймплейно не відрізняється від попередніх версій цієї серії. У відеогрі є чимала кількість режимів, але найпопулярнішим став змагальний, у якому сходяться дві команди по п'ять гравців, а для перемоги треба "забрати" 16 раундів. Також CS:GO є однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін.
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