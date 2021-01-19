Відомі гравці, які вбили найбільшу кількість курей на професійній сцені у CS:GO. Цікаво, що лідерами стали гравці шведського колективу Fnatic, а сама організація очолила рейтинг "кровожерливих" команд.

Кіберспортивний портал Scope.gg поділився статистикою вбивств курей у відеогрі CS:GO за 2020. Цього року кіберспортсмени встановили нові та "жахливі" рекорди за цим показником.

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Кури у відеоіграх серії Counter-Strike з'являлися неодноразово, але їх роль завжди була косметична. Вони просто розгулюють по карті та взагалі не лякаються від звуків пострілів чи гранат. Цікаво, що іноді вони можуть допомогти виявити опонента. Розробники з Valve можуть змінювати вигляд пташок на честь різноманітних святкових подій (Новий Рік, Пасха чи Геловін). Кури є лише на деяких змагальних картах у відеогрі CS:GO, а саме: Cobblestone, Inferno, Italy, Militia. В офіційному маппулі є лише одна з цих мап – Inferno, на цій карті геймери й займалися винищенням пташок.

За 2020 рік кіберспортсмени вбили аж 11734 пташки на професійній сцені, хоча у 2019 цей показник складав лише 4982. Головним винищувачем курей став Робін "flusha" Ронквест з команди Fnatic, він вбив 487 птахів. Робін дуже впевнено лідирує, бо в інших кіберспортсменів цей показник набагато менше. У Дана "apEX" Мадесклера друге місце та 273 вбиті пташки, а у Фредді "KRiMZ" Йоханссона – 267. Цікаво, що й у командному рейтингу Fnatic також дуже впевнено лідирує – 1031 курка. У Astralis з другого місця всього 610 вбитих курей, а у бразильської FURIA – 588.

Індивідуальна статистика з вбивств птахів у CS:GO за 2020 рік / світлина з порталу Scope.gg

Командна статистика з вбивств птахів у CS:GO за 2020 рік / світлина з порталу Scope.gg