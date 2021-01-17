Відомий трейдер ROFL відзначив, що допоміг продати скін за 150 тисяч доларів. Колекціонер заплатив таку суму за скін AK-47 Case Hardened з дуже дорогими наліпками.

Ми вже розповідали про рекордний продаж для скінів на AWP, який був зафіксований минулого тижня на китайській платформі Buff. Цього разу про рекордний продаж у твіттері написав відомий трейдер ROFL. Ця угода також стала однією з найбільших в історії відеогри CS:GO, а для скінів на AK-47 Case Hardened рекордною.

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Користувач з нікнеймом ROFL займається трейдингом вже давно, він відома особистість у цій сфері. На його акаунт у твіттері підписано понад 22 тисячі користувачів. Цього разу ROFL відзначив, що допомагав своєму другові розпродати його дуже дорогу колекцію. За всі скіни вони хотіли отримати не менше 300 тисяч доларів. Відповідне оголошення він розмістив 14 січня на своїй сторінці, а вже 15 відзначив, що продав один скін за 150 тисяч доларів (4,2 мільйона гривень).

Анонімний покупець заплатив таку шалену суму за скін AK-47 Case Hardened з дуже дорогими наліпками. Сам скін важко назвати дуже рідкісним, його навіть можна придбати у крамниці Steam. StatTrak версію цього девайсу, у стані "щойно з фабрики", можна придбати за 530 доларів (15 тисяч гривень). Але у цього скіна є одна дуже цікава особливість – патерн. Це означає, що текстура чи градієнт кожної такої зброї має унікальний вигляд. Може змінюватися співвідношення кольорів чи навіть їх кількість. У цього рекордного скіна дуже рідкісний патерн, саме через це він коштує дорожче, ніж звичайні екземпляри.

StatTrak – технологія, яка допомагає відслідковувати кількість вбивств, яку зробив власник цієї зброї.

Також варто відзначити й наліпки, які попередній власник наклеїв на цю зброю. На цьому скіні можна помітити одразу 4 голографічні наліпки з емблемою кіберспортивної команди Titan з турніру EMS One Katowice 2014. Це одні з найрідкісніших наліпок у відеогрі CS:GO, один такий екземпляр коштує 13 тисяч доларів (майже 370 тисяч гривень). Варто відзначити, що градієнт саме цього AK-47 Case Hardened гармонує з цими синіми наліпками.

Скін AK-47 Case Hardened з 4 наліпками, за який заплатили 150 тисяч доларів / твіттер ROFL