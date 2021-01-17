Известный трейдер ROFL отметил, что помог продать скин за 150 тысяч долларов. Коллекционер заплатил такую сумму за скин AK-47 Case Hardened с очень дорогими наклейками.

Мы уже рассказывали о рекордной продаже для скинов на AWP, которая была зафиксирована на прошлой неделе на китайском платформе Buff. На этот раз о рекордной продаже в твиттере написал известный трейдер ROFL. Эта сделка также стала одной из крупнейших в истории видеоигры CS:GO, а для скинов на AK-47 Case Hardened рекордной.

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Скины в CS:GO – 3D модели, которые заменяют вид стандартного снаряжения и оружия.

Пользователь с никнеймом ROFL занимается трейдингом уже давно, он известная личность в этой сфере. На его аккаунт в твиттере подписано более 22 тысяч пользователей. На этот раз ROFL отметил, что помогал своему другу распродать его очень дорогую коллекцию. За все скины они хотели получить не менее 300 тысяч долларов. Соответствующее объявление он разместил 14 января на своей странице, а уже 15 отметил, что продал один скин за 150 тысяч долларов (4,2 миллиона гривен).

Анонимный покупатель заплатил такую безумную сумму за скин AK-47 Case Hardened с очень дорогими наклейками. Сам скин трудно назвать очень редким, его даже можно приобрести в магазине Steam. StatTrak версию этого девайса, в состоянии "прямо с завода", можно приобрести за 530 долларов (15 тысяч гривен). Но у этого скина есть одна очень интересная особенность – паттерн. Это означает, что текстура или градиент каждого такого оружия имеет уникальный вид. Может изменяться соотношение цветов или даже их количество. У этого рекордного скина очень редкий паттерн, именно поэтому он стоит дороже, чем обычные экземпляры.

StatTrak – технология, которая помогает отслеживать количество убийств, которое сделал владелец этого оружия.

Также стоит отметить и наклейки, которые предыдущий владелец наклеил на это оружие. На этом скине можно заметить сразу 4 голографические наклейки с эмблемой киберспортивной команды Titan с турнира EMS One Katowice 2014. Это одни из самых редких наклеек в видеоигре CS:GO, один такой экземпляр стоит 13 тысяч долларов (почти 370 тысяч гривен). Стоит отметить, что градиент именно этого AK-47 Case Hardened гармонирует с этими синими наклейками.

Скин AK-47 Case Hardened с 4 наклейками, за который заплатили 150 тысяч долларов / твиттер ROFL