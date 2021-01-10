Рекорд продаж: коллекционер заплатил бешеные деньги за скин для CS:GO
Коллекционный скин AWP Dragon Lore с 4 редкими наклейками был продан за 151 тысячу долларов. Рекорд был зафиксирован на платформе Buff, а покупатель решил не раскрывать свою личность.
Известный портал Globo Esporte сообщил, что на этой неделе на китайской платформе Buff был поставлен новый рекорд продаж для скинов на AWP Dragon Lore. Эта сделка стала одной из крупнейших в истории видеоигры CS:GO.
Достойно внимания 5 самых дорогих скинов в CS: GO – стоимость шокирует
Анонимный покупатель заплатил за этот экземпляр AWP Dragon Lore 151 тысячу долларов, а это более 4 миллионов гривен. Стоимость шокирует, но почему именно эта копия стала одной из самых дорогих в истории? Ответ очень прост – комбинация редких наклеек на редком скине. Предыдущий владелец наклеил 4 голографические наклейки с эмблемой киберспортивной команды Titan с турнира EMS One Katowice 2014. Одна такая наклейка на виртуальном рынке сейчас стоит более 13 тысяч долларов (почти 370 тысяч гривен), а их там сразу 4. В магазине Steam такие наклейки уже не найдешь, поэтому коллекционеры покупают их на других платформах.
Голографическая наклейка команды Titan с турнира EMS One Katowice 2014 / фотография из магазина Steam
Сам скин AWP Dragon Lore также очень редкий и стоит немало денег. Обычную версию, в состоянии "прямо с завода", можно приобрести за 8 тысяч долларов (225 тысяч гривен), а сувенирную только за 45 тысяч долларов (1,2 миллиона гривен). Сувенирную версию можно было получить только из специальных кейсов, которые выпадали за просмотр матчей на карте Cobblestone. Но в один момент компания Valve убрала эту карту из активного маппулу, а цена на AWP Dragon Lore выросла еще больше.
Скин AWP Dragon Lore / фотография с портала wiki.cs.money
Скин AWP Dragon Lore с 4 наклейками, за который заплатили 151 тысячу долларов / фотография с портала The Clutch
Также портал Globo Esporte отметил, что предыдущий рекорд продаж для AWP Dragon Lore составил почти 60 тысяч долларов (1,7 миллиона гривен). Покупку совершил анонимный пользователь в июне 2020 года.
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