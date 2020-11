Counter-Strike: Global Offensive была запущена 8 лет назад и пользуется бешеной популярностью и по сей день. В течение этого долгого пути, в игре возник собственный рынок скинов. Некоторые из них стоят действительно дорого. Подробнее – в материале.

Косметическая графика, предлагаемая для различных видов оружия, имеет своих поклонников. Игроки торгуют скинами за реальные деньги, а цена на некоторые из них может вас шокировать. О самых дорогих скинах в CS: GO расскажет Games24.

Скины в CS GO появились достаточно давно и вскоре обрели огромную популярность среди игроков. С английского языка слово "skin" переводится как "кожа". Таким образом скины в CS: GO являются ничем иным как 3D моделями, что заменяют вид стандартного снаряжения и оружия.

M4A4 Вой (M4A4 Howl)

Штурмовая винтовка M4A4 Howl из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money

Скин был добавлен в игру 1 мая 2014 в составе "Охотничьей коллекции", вышедшей в рамках обновления "The Hunt Begins". Дизайн скина выполнен в красно-черной цветовой гамме. На центральную часть корпуса нанесено изображение головы волка с широко раскрытой пастью. Изображение волчьей головы окрашено с использованием оранжево-белого градиента. На других частях корпуса присутствует узор из красных языков пламени. Рукоятка окрашена в сплошной красный цвет. Версия "StatTrak" в состоянии "прямо с завода" обойдется в $ 11,992.50

Оружие с технологией "StatTrak" оснащено светодиодной панелью со счетчиком, отслеживающим количество убитых, с помощью этого оружия, врагов.

Керамбит Кровавая паутина (Karambit Crimson Web)

Нож Karambit Crimson Web из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money

Добавлен в игру 14 августа 2013 в рамках обновления "The Arms Deal". Скин доступен в 11 кейсах, вышедших в 2013-2015 годах. Лезвие ножа окрашенное красной полуглянцевой краской и дополнено узором в виде черной паутины. Рукоятка ножа также выполнена в черном цвете. "StatTrak" версия качества "прямо с завода" стоит $ 12,095.00

Балисонг (нож-бабочка) Волны Сапфир (Butterfly Knife Doppler Sapphire)

Нож Butterfly Knife Doppler Sapphire из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money

Скин появился в игре 15 марта 2017 в рамках обновления "Take a trip to the Canals". Доступен в кейсах "Спектр" и "Спектр 2". Лезвие ножа окрашено краской металлик и украшено узором из полупрозрачных волнистых линий, напоминающих клубы дыма. Цветовая гамма включает в себя различные оттенки синего, образующие между собой градиентные переходы. Дизайн скина напоминает текстуру сапфира. Рукоятка ножа не окрашена и дополнена вставками темно-синего цвета. В версии "StatTrak" и состоянии "немного поношенное" этот нож стоит $ 13,109.20

Скины в CS: GO различаются по состоянию вида. Чем он хуже, тем больше недостатков (потертости, трещины и т. д.) присутствует на 3D модели в игре. Всего есть 5 категорий: "прямо с завода", "немного поношенное", "после полевых испытаний", "поношенное" и "закаленное в боях".

Штык-нож М9 Кровавая паутина (M9 Bayonet Crimson Web)

Нож M9 Bayonet Crimson Web из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money

Присутствует в игре с 14 августа 2013 в рамках обновления "The Arms Deal". Скин доступен в 11 кейсах, вышедших в 2013-2015 годах. Лезвие ножа и ограничитель окрашены красной полуглянцевой краской и дополнены узором в виде черной паутины. Рукоятка ножа окрашена в черный. Версия "StatTrak" качества "прямо с завода" этого ножа оценивается в $ 15,402.70

AWP История о драконе (AWP Dragon Lore)

Винтовка AWP Dragon Lore из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money

Самый дорогой скин в CS: GO появился 1 июля 2014 в составе коллекции "Cobblestone", вышедшей одновременно с началом операции "Прорыв". Корпус винтовки окрашен в оливковый цвет и украшен изображением дракона, который плюет огнем. Дракон в свою очередь украшен кельтскими орнаментами. В самом дорогом, сувенирном варианте, выпавшем только одному счастливчику из кейса "Cobblestone" во время Мажора, в состоянии "только с фабрики", этот скин стоит $ 45,337.50

Сувенир – это категория скинов в Counter-Strike: Global Offensive. Получить сувенирное оружие можно двумя способами: открыть сувенирный набор, который выпадает при просмотре турниров, спонсируемых Valve (например, DreamHack), или купить его на торговой площадке. Сувенирные версии выглядят, так же как базовые, но на них наклеены специальные наклейки.

Бонус

Не только оружие в CS: GO может стоить дорого. Голографическая наклейка "iBUYPOWER Katowice 2014" оценивается в $ 15,297.50

Наклейка iBUYPOWER Katowice 2014 из игры СS: GO / изображение из Twitter

А "Titan Katowice 2014" стоит $ 13,398.50

Наклейка Titan Katowice 2014 из игры СS: GO / изображение из Twitter

Рейтинг сформирован согласно данным сайта CS Money состоянием на 17 ноября 2020 года