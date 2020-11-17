5 самых дорогих скинов в CS: GO – стоимость шокирует
Counter-Strike: Global Offensive была запущена 8 лет назад и пользуется бешеной популярностью и по сей день. В течение этого долгого пути, в игре возник собственный рынок скинов. Некоторые из них стоят действительно дорого. Подробнее – в материале.
Косметическая графика, предлагаемая для различных видов оружия, имеет своих поклонников. Игроки торгуют скинами за реальные деньги, а цена на некоторые из них может вас шокировать. О самых дорогих скинах в CS: GO расскажет Games24.
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M4A4 Вой (M4A4 Howl)
Штурмовая винтовка M4A4 Howl из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money
Скин был добавлен в игру 1 мая 2014 в составе "Охотничьей коллекции", вышедшей в рамках обновления "The Hunt Begins". Дизайн скина выполнен в красно-черной цветовой гамме. На центральную часть корпуса нанесено изображение головы волка с широко раскрытой пастью. Изображение волчьей головы окрашено с использованием оранжево-белого градиента. На других частях корпуса присутствует узор из красных языков пламени. Рукоятка окрашена в сплошной красный цвет. Версия "StatTrak" в состоянии "прямо с завода" обойдется в $ 11,992.50
Керамбит Кровавая паутина (Karambit Crimson Web)
Нож Karambit Crimson Web из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money
Добавлен в игру 14 августа 2013 в рамках обновления "The Arms Deal". Скин доступен в 11 кейсах, вышедших в 2013-2015 годах. Лезвие ножа окрашенное красной полуглянцевой краской и дополнено узором в виде черной паутины. Рукоятка ножа также выполнена в черном цвете. "StatTrak" версия качества "прямо с завода" стоит $ 12,095.00
Балисонг (нож-бабочка) Волны Сапфир (Butterfly Knife Doppler Sapphire)
Нож Butterfly Knife Doppler Sapphire из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money
Скин появился в игре 15 марта 2017 в рамках обновления "Take a trip to the Canals". Доступен в кейсах "Спектр" и "Спектр 2". Лезвие ножа окрашено краской металлик и украшено узором из полупрозрачных волнистых линий, напоминающих клубы дыма. Цветовая гамма включает в себя различные оттенки синего, образующие между собой градиентные переходы. Дизайн скина напоминает текстуру сапфира. Рукоятка ножа не окрашена и дополнена вставками темно-синего цвета. В версии "StatTrak" и состоянии "немного поношенное" этот нож стоит $ 13,109.20
Штык-нож М9 Кровавая паутина (M9 Bayonet Crimson Web)
Нож M9 Bayonet Crimson Web из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money
Присутствует в игре с 14 августа 2013 в рамках обновления "The Arms Deal". Скин доступен в 11 кейсах, вышедших в 2013-2015 годах. Лезвие ножа и ограничитель окрашены красной полуглянцевой краской и дополнены узором в виде черной паутины. Рукоятка ножа окрашена в черный. Версия "StatTrak" качества "прямо с завода" этого ножа оценивается в $ 15,402.70
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AWP История о драконе (AWP Dragon Lore)
Винтовка AWP Dragon Lore из игры СS: GO / изображение wiki.cs.money
Самый дорогой скин в CS: GO появился 1 июля 2014 в составе коллекции "Cobblestone", вышедшей одновременно с началом операции "Прорыв". Корпус винтовки окрашен в оливковый цвет и украшен изображением дракона, который плюет огнем. Дракон в свою очередь украшен кельтскими орнаментами. В самом дорогом, сувенирном варианте, выпавшем только одному счастливчику из кейса "Cobblestone" во время Мажора, в состоянии "только с фабрики", этот скин стоит $ 45,337.50
Бонус
Не только оружие в CS: GO может стоить дорого. Голографическая наклейка "iBUYPOWER Katowice 2014" оценивается в $ 15,297.50
Наклейка iBUYPOWER Katowice 2014 из игры СS: GO / изображение из Twitter
А "Titan Katowice 2014" стоит $ 13,398.50
Наклейка Titan Katowice 2014 из игры СS: GO / изображение из Twitter
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