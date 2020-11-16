В новой Call of Duty: Black Ops Cold War есть несколько миссий на территории Украины. Одна из миссий проходит на вымышленном объекте, а другая на реально существующем.

Новая Call of Duty переносит игроков во времена "Холодной войны", во времена конфликта между США и СССР. Геймеры выступают на американской стороне в составе местных спецслужб. В новой игре от Treyarch всего 16 миссий, на территории Украины проходят только 2. В этом материале Games24 расскажет все об этих операциях.

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Операция "Красный свет, Зеленый свет"

Закарпатская область, Украина

27 февраля 1981 года

ЦРУ расшифровывает координаты секретного объекта, который находится на территории Украины. В брифинге перед миссией один из главных героев отмечает, что он вызвал Вудса и Мейсона (протагонисты из прошлых частей Black Ops) из Киева. Сама операция проходит на территории Закарпатской области, где именно неизвестно. Спецназовцы штурмуют радиолокационную станцию, которая предназначена для обнаружения атак баллистических ракет. В реальности такой станции на территории Украины никогда не существовало. Единственный аналог этого виртуального объекта находится на территории России.

РЛС "Дон-2Н" в игре Call of Duty / фото с youtube-канала MKIceAndFire

РЛС "Дон-2Н" в реальности / фото с сайта AutoGear

Операция "Прах к праху"

Окраина Чернобыля, Украина

15 марта 1981 года

Разведка НАТО зафиксировала мощный радиосигнал неизвестного происхождения, который создавал препятствия в эфире по всей планете. Источником этого сигнала оказалась радиолокационная станция "Дуга", которая расположена на территории Украины, между Чернобылем и Припятью. Американские спецслужбы на этой локации устраивают засаду на советского шпиона. РЛС "Дуга" реально существует на территории Украины, на этом же месте. Это система загоризонтного обнаружения межконтинентальных баллистических ракет. Такой объект использует очень много энергии и может передавать сигнал на любое расстояние. В реальности эта станция была остановлена ​​в апреле 1986 в связи с аварией на ЧАЭС.

РЛС "Дуга" в игре Call of Duty / фото с youtube-канала MrDalekJD

РЛС "Дуга" в реальности / фото с сайта Википедия