У новій Call of Duty: Black Ops Cold War є декілька місій на території України. Одна з місій проходить на вигаданому об'єкті, а інша на реально існуючому.

Нова Call of Duty переносить гравців у часи "Холодної війни", у часи конфлікту між США та СРСР. Геймери виступають на американській стороні у складі місцевих спецслужб. У новій грі від Treyarch всього 16 місій, на території України проходять лише 2. У цьому матеріалі Games24 розповість все про ці операції.

Цікаво PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 – про дату виходу, деталі розробки та інше

Операція "Червоне світло, Зелене світло"

Закарпатська область, Україна

27 лютого 1981 року

ЦРУ розшифровує координати секретного об'єкта, який знаходиться на території України. У брифінгу перед місією один з головних героїв відзначає, що він викликав Вудса та Мейсона (протагоністи з минулих частин Black Ops) з Києва. Сама операція відбувається на території Закарпатської області, де саме невідомо. Спецпризначенці штурмують радіолокаційну станцію, яка призначена для виявлення атак балістичних ракет. У реальності такої станції на території України ніколи не існувало. Єдиний аналог цього віртуального об'єкта знаходиться на території Росії.

РЛС "Дон-2Н" у грі Call of Duty / фото з youtube-каналу MKIceAndFire

РЛС "Дон-2Н" у реальності / фото з сайту AutoGear

Операція "Прах до праху"

Околиці Чорнобиля, Україна

15 березня 1981 року

Розвідка НАТО зафіксувала потужний радіосигнал невідомого походження, який створював перешкоди в ефірі по всій планеті. Джерелом цього сигналу виявилася радіолокаційна станція "Дуга", що розташована на території України, між Чорнобилем та Прип'яттю. Американські спецслужби на цій локації влаштовують засідку на радянського шпигуна. РЛС "Дуга" реально існує на території України, на цьому ж місці. Це система загоризонтного виявлення міжконтинентальних балістичних ракет. Такий об'єкт використовує дуже багато енергії та може передавати сигнал на будь-яку відстань. У реальності ця станція була зупинена у квітні 1986 у зв'язку з аварією на ЧАЕС.

РЛС "Дуга" у грі Call of Duty / фото з youtube-каналу MrDalekJD

РЛС "Дуга" у реальності / фото з сайту Вікіпедія