Counter-Strike: Global Offensive була запущена 8 років тому та користується шаленою популярністю і по цей день. Протягом довгого шляху, у грі виник власний ринок скінів. Деякі з них коштують справді дорого. Детальніше – у матеріалі.

Косметична графіка, пропонована на різноманітних видах зброї, має своїх шанувальників. Гравці торгують скінами за реальні кошти, а ціна на деякі з них може вас шокувати. Про найдорожчі скіни у CS: GO розповість Games24.

Цікаво У новій Call of Duty є місії на території України: куди саме відправили гравців

Скіни в CS GO з'явилися досить давно і незабаром знайшли величезну популярність серед гравців. З англійської мови слово "skin" перекладається як "шкіра". Таким чином скіни в CS: GO є нічим іншим як 3D моделями, що заміняють вид стандартного спорядження та зброї.

M4A4 Виття (M4A4 Howl)

Штурмова гвинтівка M4A4 Howl з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money

Скін був доданий в гру 1 травня 2014 року в складі "Мисливської колекції", що вийшла в рамках оновлення "The Hunt Begins". Дизайн скіна виконаний в червоно-чорній кольоровій гамі. На центральну частину корпусу нанесено зображення голови вовка з широко розкритою пащею. Зображення вовчої голови забарвлене з використанням оранжево-білого градієнта. На інших частинах корпусу присутній візерунок з червоних язиків полум'я. Руків'я пофарбоване в суцільний червоний колір. Версія "StatTrak" у стані "щойно з фабрики" обійдеться у $ 11,992.50

Зброя з технологією "StatTrak" оснащена світлодіодною панеллю з лічильником, що відстежує кількість вбитих, за допомогою цієї зброї, противників.

Керамбіт Кривава павутина (Karambit Crimson Web)

Ніж Karambit Crimson Web з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money

Доданий в гру 14 серпня 2013 року в рамках оновлення "The Arms Deal". Скін доступний в 11 кейсах, що вийшли в 2013-2015 роках. Лезо ножа забарвлене червоною напівглянсовою фарбою і доповнено візерунком у вигляді чорної павутини. Руків'я ножа також виконане в чорному кольорі. "StatTrak" версія якості "щойно з фабрики" коштує $ 12,095.00

Балісонг (ніж-метелик) Хвилі Сапфір (Butterfly Knife Doppler Sapphire)

Ніж Butterfly Knife Doppler Sapphire з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money

Скін з'явився в грі 15 березня 2017 року рамках оновлення "Take a trip to the Canals". Доступний в кейсах "Спектр" і "Спектр 2". Лезо ножа забарвлене фарбою металік і прикрашене візерунком з напівпрозорих хвилястих ліній, що нагадують клуби диму. Колірна гамма містить в собі різні відтінки синього, що утворюють між собою градієнтні переходи. Дизайн скіна нагадує текстуру сапфіра. Руків'я ножа не пофарбоване і доповнене вставками темно-синього кольору. У версії "StatTrak" та стані "майже без подряпин" даний ніж вартує $ 13,109.20

Скіни в CS: GO різняться за станом вигляду. Чим він гірший, тим більше недоліків (потертості, тріщини й т. п.) присутньо на 3D моделі в грі. Всього є 5 категорій: "щойно з фабрики", "майже без подряпин", "після бойових випробувань", "з численними подряпинами" та "понівечено в боях".

Штик-ніж М9 Кривава павутина (M9 Bayonet Crimson Web)

Ніж M9 Bayonet Crimson Web з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money

Присутній в грі з 14 серпня 2013 року в рамках оновлення "The Arms Deal". Скін доступний в 11 кейсах, що вийшли в 2013-2015 роках. Лезо ножа і обмежувач пофарбовані червоною напівглянсовою фарбою і доповнені візерунком у вигляді чорної павутини. Руків'я ножа пофарбоване в чорний. Версія "StatTrak" якості "щойно з фабрики" цього ножа оцінюється у $ 15,402.70

Читайте також Spider-Man: Miles Morales – кумедні баги новинки: відео

AWP Історія про дракона (AWP Dragon Lore)

Гвинтівка AWP Dragon Lore з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money

Найдорожчий скін у CS: GO з'явився 1 липня 2014 року в складі колекції "Cobblestone", що вийшла одночасно з початком операції "Прорив". Корпус гвинтівки пофарбований у оливковий колір і прикрашений зображенням дракона, що плює вогнем. Дракон своєю чергою оздоблений кельтськими орнаментами. У найдорожчому, сувенірному варіанті, що випав лише одному щасливчику з кейса "Cobblestone" під час Мажору, у стані "щойно з фабрики", цей скін коштує $ 45,337.50

Сувенір – це категорія скінів у Counter-Strike: Global Offensive. Отримати сувенірну зброю можна двома способами: відкрити сувенірний набір, який випадає при перегляді турнірів, спонсорованих Valve (наприклад, DreamHack), або купити її на торговому майданчику. Сувенірні версії виглядають, так само як базові, але на них наклеєні спеціальні наклейки.

Бонус

Не тільки зброя в CS: GО може коштувати дорого. Голографічна наліпка "iBUYPOWER Katowice 2014" оцінюється в $ 15,297.50

Наліпка iBUYPOWER Katowice 2014 з гри СS: GO / зображення з Twitter

А "Titan Katowice 2014" у $ 13,398.50

Наліпка Titan Katowice 2014 з гри СS: GO / зображення з Twitter

Рейтинг сформовано згідно з даними сайту CS Money станом на 17 листопада 2020 року