5 найдорожчих скінів в CS: GO – вартість шокує
Counter-Strike: Global Offensive була запущена 8 років тому та користується шаленою популярністю і по цей день. Протягом довгого шляху, у грі виник власний ринок скінів. Деякі з них коштують справді дорого. Детальніше – у матеріалі.
Косметична графіка, пропонована на різноманітних видах зброї, має своїх шанувальників. Гравці торгують скінами за реальні кошти, а ціна на деякі з них може вас шокувати. Про найдорожчі скіни у CS: GO розповість Games24.
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M4A4 Виття (M4A4 Howl)
Штурмова гвинтівка M4A4 Howl з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money
Скін був доданий в гру 1 травня 2014 року в складі "Мисливської колекції", що вийшла в рамках оновлення "The Hunt Begins". Дизайн скіна виконаний в червоно-чорній кольоровій гамі. На центральну частину корпусу нанесено зображення голови вовка з широко розкритою пащею. Зображення вовчої голови забарвлене з використанням оранжево-білого градієнта. На інших частинах корпусу присутній візерунок з червоних язиків полум'я. Руків'я пофарбоване в суцільний червоний колір. Версія "StatTrak" у стані "щойно з фабрики" обійдеться у $ 11,992.50
Керамбіт Кривава павутина (Karambit Crimson Web)
Ніж Karambit Crimson Web з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money
Доданий в гру 14 серпня 2013 року в рамках оновлення "The Arms Deal". Скін доступний в 11 кейсах, що вийшли в 2013-2015 роках. Лезо ножа забарвлене червоною напівглянсовою фарбою і доповнено візерунком у вигляді чорної павутини. Руків'я ножа також виконане в чорному кольорі. "StatTrak" версія якості "щойно з фабрики" коштує $ 12,095.00
Балісонг (ніж-метелик) Хвилі Сапфір (Butterfly Knife Doppler Sapphire)
Ніж Butterfly Knife Doppler Sapphire з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money
Скін з'явився в грі 15 березня 2017 року рамках оновлення "Take a trip to the Canals". Доступний в кейсах "Спектр" і "Спектр 2". Лезо ножа забарвлене фарбою металік і прикрашене візерунком з напівпрозорих хвилястих ліній, що нагадують клуби диму. Колірна гамма містить в собі різні відтінки синього, що утворюють між собою градієнтні переходи. Дизайн скіна нагадує текстуру сапфіра. Руків'я ножа не пофарбоване і доповнене вставками темно-синього кольору. У версії "StatTrak" та стані "майже без подряпин" даний ніж вартує $ 13,109.20
Штик-ніж М9 Кривава павутина (M9 Bayonet Crimson Web)
Ніж M9 Bayonet Crimson Web з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money
Присутній в грі з 14 серпня 2013 року в рамках оновлення "The Arms Deal". Скін доступний в 11 кейсах, що вийшли в 2013-2015 роках. Лезо ножа і обмежувач пофарбовані червоною напівглянсовою фарбою і доповнені візерунком у вигляді чорної павутини. Руків'я ножа пофарбоване в чорний. Версія "StatTrak" якості "щойно з фабрики" цього ножа оцінюється у $ 15,402.70
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AWP Історія про дракона (AWP Dragon Lore)
Гвинтівка AWP Dragon Lore з гри СS: GO / зображення wiki.cs.money
Найдорожчий скін у CS: GO з'явився 1 липня 2014 року в складі колекції "Cobblestone", що вийшла одночасно з початком операції "Прорив". Корпус гвинтівки пофарбований у оливковий колір і прикрашений зображенням дракона, що плює вогнем. Дракон своєю чергою оздоблений кельтськими орнаментами. У найдорожчому, сувенірному варіанті, що випав лише одному щасливчику з кейса "Cobblestone" під час Мажору, у стані "щойно з фабрики", цей скін коштує $ 45,337.50
Бонус
Не тільки зброя в CS: GО може коштувати дорого. Голографічна наліпка "iBUYPOWER Katowice 2014" оцінюється в $ 15,297.50
Наліпка iBUYPOWER Katowice 2014 з гри СS: GO / зображення з Twitter
А "Titan Katowice 2014" у $ 13,398.50
Наліпка Titan Katowice 2014 з гри СS: GO / зображення з Twitter
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