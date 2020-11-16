Spider-Man: Miles Morales був одним із найочікуваніших тайтлів запуску PS5, і тепер, коли він вийшов, численна кількість гравців отримує багато задоволення від гри. Однак у багатьох іграх з відкритим світом частою проблемою, особливо в перші кілька тижнів після релізу, є какофонія помилок та збоїв, які їх розробники пропустили на етапі тестування. На жаль нова гра від Insomniac Games не виняток.

Хоча баги це те що майже завжди викликає лише негатив та роздратування, деякі з них надзвичайно кумедні з огляду на свою дивакуватість та неочікуваність. Games24 пропонує поглянути на найкумедніші баги гри Spider-Man: Miles Morales, котрі вже знайшли геймери.

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Перше відео починається досить буденно і нормально, оскільки головний персонаж гри Майлз просто закінчує квест. Однак, як тільки місія закінчується і гра повертається назад на вулиці центру Нью-Йорка, виявляється, що Майлз тепер – ліхтар. Досить комічно виглядає те, що люди дякують за всю допомогу і порятунок 10-метровому вуличному ліхтареві.

Відео з YouTube / Zet Q

Роб Шерідан у Twitter поділився кліпом про те, як йому вдалося перетворити Людину-павука на Цеглу-павука ну чи Людину-цеглину. Сама цегла становить, мабуть, одну десяту фактичної висоти Спайді, і вона все ще може стріляти павутиною та рятувати жителів Нью-Йорку від небезпек. Воістину супергерой, якого ми потребуємо.

So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became... Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz — Rob Sheridan (@rob_sheridan) November 14, 2020

Особливо, якщо зважити на те, що цей випадок не став поодиноким. У всякому разі користувачу YouTube Джонатану Меркадо також вдалось "спіймати" цей кумедний баг. Отож, жителі "великого яблука" можуть спати спокійно поки їх сон охороняють Ліхтар та Цеглина.

Відео з YouTube / Jonathan Mercado

Користувач YouTube під ніком Ratchet теж виявив дещо незвичайне. Гравець просто відмічав ворогів на карті та, очевидно, випадково натиснув кнопку удару, після чого сталося наступне.

Відео з YouTube / Ratchet

Виходить, що якщо Людині-павуку набридне рятувати віртуальний світ, то з такими здібностями його можуть запросто взяти на роботу в НАСА. Адже навіть найкращий працівник цієї організації не зможе запустити людину в космос самотужки, на відміну від Майлза.

Людині-павуку під контролем Lex Darlog – Gaming, мабуть, потрібні заспокійливі чи ще краще відпустка. Адже робота супергероя – суцільний стрес. Тому й не дивно, що у Майлза почався нервовий тік.

Відео з YouTube / Lex Darlog – Gaming

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А тут уже одному з ворогів Спайді стало не до сміху і він вирішив використати стару-добру техніку з дитинства під назвою "я в хатинці", використавши для цього машину швидкої. Все б нічого, але для закінчення місії потрібно здолати всіх ворогів, тому надіємося що гравцю вдалось виманити противника і не довелося починати завдання заново.

Відео з YouTube / ThrashUnreal

На жаль, не всі баги у Spider-Man: Miles Morales викликають посмішку. Деякі руйнують насолоду від гри.

Відео з YouTube / ThrashUnreal

Відео з YouTube / Parker Dickinson

Відео з YouTube / x_Lucation_x

Надіємось, що з часом розробники підправлять гру патчами та багів поменшає. А ті які будуть, нехай приносять радше сміх ніж злість та розчарування.