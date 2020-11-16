Spider-Man: Miles Morales был одним из самых ожидаемых тайтлов запуска PS5, и теперь, когда он вышел, многочисленное количество игроков получает удовольствия от игры. Однако в играх с открытым миром частой проблемой, особенно в первые несколько недель после релиза, является какофония ошибок и сбоев, упущенных разработчиками на этапе тестирования. К сожалению новая игра от Insomniac не исключение.

Хотя баги это то, что почти всегда вызывает только негатив и раздражение, некоторые из них очень забавные в силу своей странности и неожиданности. Games24 предлагает взглянуть на забавные баги игры Spider-Man: Miles Morales, которые уже нашли геймеры.

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Первое видео начинается довольно обыденно и нормально, поскольку главный персонаж игры Майлз просто заканчивает квест. Однако, как только миссия заканчивается и игра возвращается назад на улицы центра Нью-Йорка, оказывается, что Майлз теперь – фонарь. Достаточно комично выглядит то, что люди благодарны за помощь и спасение 10-метровому уличному фонарю.

Видео с YouTube / Zet Q

Роб Шеридан в Twitter поделился клипом о том, как ему удалось превратить Человека-паука на Кирпич-паука или Человека-кирпича. Сам кирпич составляет, пожалуй, одну десятую фактической высоты Спайди, и он все еще может стрелять паутиной и спасать жителей Нью-Йорка от опасностей. Поистине супергерой, в котором мы нуждаемся.

So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became... Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz — Rob Sheridan (@rob_sheridan) November 14, 2020

Особенно, если учесть, что этот случай не стал единичным. Во всяком случае пользователю YouTube Джонатану Меркадо также удалось "поймать" этот забавный баг. Так, жители "большого яблока" могут спать спокойно пока их сон охраняют Фонарь и Кирпич.

Видео с YouTube / Jonathan Mercado

Пользователь YouTube под ником Ratchet тоже обнаружил нечто необычное. Игрок просто отмечал врагов на карте и, очевидно, случайно нажал кнопку удара, после чего произошло следующее.

Видео с YouTube / Ratchet

Получается, что если Человеку-пауку надоест спасать виртуальный мир, то с такими способностями его могут запросто взять на работу в НАСА. Ведь даже самый лучший работник этой организации не сможет запустить человека в космос самостоятельно, в отличие от Майлза.

Человеку-пауку под контролем Lex Darlog – Gaming, видимо, нужны успокоительные или еще лучше отпуск. Ведь работа супергероя – сплошной стресс. Поэтому неудивительно, что у Майлза начался нервный тик.

Видео с YouTube / Lex Darlog – Gaming

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А здесь уже одному из врагов Спайди стало не до смеха и он решил использовать старую-добрую технику, прямиком из детства, под названием "я в домике", использовав для этого машину скорой. Все бы ничего, но для окончания миссии требуется одолеть всех врагов, поэтому надеемся что игроку удалось выманить противника и не пришлось начинать задание заново.

Видео с YouTube / ThrashUnreal

К сожалению, не все баги в Spider-Man: Miles Morales вызывают улыбку. Некоторые разрушают удовольствие от игры.

Видео с YouTube / ThrashUnreal

Видео с YouTube / Parker Dickinson

Видео с YouTube / x_Lucation_x

Надеемся, что со временем разработчики подправят игру патчами и багов станет меньше. А те которые будут, пусть приносят скорее смех, чем злость и разочарование.