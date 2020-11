Игры с крутым открытым миром обычно популярны и не требуют особого представления, но рассмотрим лучшие тайтлы подобного жанра в футуристическом сетинге, по версии metacritic. Подробнее – в материале.

Жанр открытого мира позволяет игрокам бродить увлекательным миром, наполненным разнообразными активностями, а это значит менее линейный и более креативный геймлпей, что не может не нравиться игрокам. Конечно, когда слышишь об открытом мире, сразу вспоминаешь серию GTA, The Witcher 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Red Dead Redemtion 2 и Zelda: Breath of the wild. Однако, в ожидании Cyberpunk 2077, Games24 предлагает сосредоточить внимание на лучших видеоиграх с открытым миром в футуристическом сетинге, согласно рейтингу metacritic.

Horizon Zero Dawn

Обложка игры Horizon Zero Dawn / изображение с Epic Games Store

Разработчик: Guerrilla Games

Guerrilla Games Платформы и дата выпуска: ​ PlayStation 4: 28 февраля 2017 PC: 7 августа 2020

Жанр: Action/RPG

Action/RPG Оценка критиков: PS4 – 89 PC – 84

Оценка геймеров: PS4 – 8.4 PC – 5.7



Horizon Zero Dawn сочетает представление человечества о доисторическом периоде его развития с огромным количеством футуристических элементов. Игра будто показывает, что было бы, если бы пещерные люди изобрели электросхемы и программирование вместо каменных орудий труда и оружия. Horizon Zero Dawn имеет большой открытый мир, населенный механическими животными, больше похожими на динозавров. Противостояние каждом таком врагу похоже на битву с боссом в Dark Souls, ведь каждая из животных обладает своим уникальным стилем боя и слабыми сторонами. Игроки в свою очередь получают множество оружия и ловушек, любезно соединенных с использованием передовых технологий, чтобы уничтожить этих зверей.

Геймплейное видео Horizon Zero Dawn

NieR: Automata

Обложка NieR: Automata / изображение с microsoft.com

Разработчик: PlatinumGames

PlatinumGames Платформы и дата выпуска: ​ PlayStation 4: 23 февраля 2017 PC: 17 марта 2017 Xbox One: 26 июня 2018

Жанр: Action/RPG, Hack and slash

Action/RPG, Hack and slash Оценка критиков: PS4 – 88 PC – 84

Оценка геймеров: PS4 – 8.9 PC – 8.6



События NieR: Automata происходят в антиутопической вселенной, где роботы овладели всем миром, заставив людей доживать свой век на Луне. Игроки берут под свой контроль андроида по имени 2B, чтобы отвоевать Землю для людей. В этой футуристической игре с открытым миром есть огромные боссы, хорошая боевая система, а также интересная история. Разработчики выполнили великолепную работу, создав постапокалиптический мир, покинутый людьми, показывая, как Земля будет выглядеть в случае колонизации новой цивилизацией роботов.

Геймплейное видео NieR: Automata

Fallout 3

Обложка игры Fallout 3 / изображение с fallout.fandom.com

Разработчик: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Платформы и дата выпуска: PlayStation 3, PC, Xbox 360: 28 октября 2008

PlayStation 3, PC, Xbox 360: 28 октября 2008 Жанр: Action/RPG

Action/RPG Оценка критиков: PS3 – 90 PC – 91 Xbox 360 – 93

Оценка геймеров: PS3 – 7.9 PC – 7.8 Xbox 360 – 8.5



Сюжет Fallout 3 происходит в пост ядерном 2277 году. Игра демонстрирует футуристические технологические достижения в сочетании с эстетикой 50-х. Fallout 3 применяет более "промышленный" подход к будущему, благодаря своим огромным силовым доспехам, футуристическому оружию и пустынным пост апокалиптическим пейзажам. Fallout 3 – это песочница, в которой игроки могут экспериментировать с различным оружием и способностями в мире, наполненном разнообразными врагами: от угрожающих рейдеров до облученных радиацией чудовищ.

Геймплейное видео Fallout 3

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Обложка игры Metal Gear Solid V: The Phantom Pain / изображение с wikipedia.org

Разработчик: Kojima Productions

Kojima Productions Платформы и дата выпуска: PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One: 1 сентября 2015

PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One: 1 сентября 2015 Жанр: Action/RPG

Action/RPG Оценка критиков: PS4 – 93 PC – 91 Xbox One – 95

Оценка геймеров: PS4 – 8.2 PC – 7.8 Xbox One – 7.4



Несмотря на то, что события Metal Gear Solid V имеют место в 1984 году, передовые военные технологии, представленные во франшизе игры, свидетельствуют о том, что эта игровая вселенная, значительно впереди в плане развития технологий, чем наша собственная. Вселенная Metal Gear Solid, начиная от бионических роботов и заканчивая различными видами вооружения, не имеет ничего общего с 1984 годом. В геймплейном плане MGS V использует свой открытый мир на полную, позволяя игрокам проявить творческий подход к прохождению игры. Свобода, которую дает игрокам эта игра, отличает ее от любой другой игры в открытом мире. Геймплей может быть таким же спокойным и тактическим, как и в Хитмене, а уже через секунду превратиться в полный хаос вроде Just Cause, все зависит от вас.

Геймплейное видео Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Batman: Arkham City

Обложка игры Batman: Arkham City / изображение с nextlevelvideogames.com

Разработчик: Rocksteady Studios

Rocksteady Studios Платформы и дата выпуска: PlayStation 3, Xbox 360: 18 октября 2011 PC: 22 ноября 2011 Wii U: 18 ноября 2012

Жанр: Action-adventure, beat 'em up

Action-adventure, beat 'em up Оценка критиков: PS3 – 96 PC – 91 Xbox One – 94

Оценка геймеров: PS3 – 8.8 PC – 8.7 Xbox 360 – 8.7



Batman: Arkham City позволяет игрокам стать своего рода рыцарем в плаще в заполненном передовыми технологиями, но поглощенном преступлениями городе Аркхем. Городской пейзаж нуарный и в то же время увлекательный, что покоряет как и поклонников комиксов, так и рядовых геймеров. Главной добродетелью игры является ее исключительная боевая система с интуитивно понятной простотой использования и проникновенно жестокой анимацией атак. Игрокам предоставляется весь супергеройский арсенал Бэтмена, что позволяет им бродить улицами Аркхема и вершить справедливое правосудие над бандитами.

Геймплейное видео Batman: Arkham City