Among Us – игра в которой сверхважными являются концентрация и внимательность, а каждая ошибка может стоить выигрыша. О самых распространенных ошибках членов экипажа – читайте в материале.

Among Us потрясла игровой мир с мощью 10 бального шторма. Несмотря на то, что она вышла в 2018 году, ее популярность резко возросла лишь в 2020. Геймплей игры, на первый взгляд, довольно прост. Игрок выступает в роли члена экипажа корабля, или в роли предателя. Как член экипажа, игрок должен выполнить ряд задач и убедиться, что все назначенные задания выполнены или все предатели успешно устранены из игры. А предатель же наоборот, должен истребить всех членов экипажа и помешать им выполнять задачи, устраивая саботаж. Главные причины, по которым эта игра так популярна – это интрига, напряжение, азарт и уровень взаимодействия между игроками. Если вы хотите победить, то должны быть максимально внимательными и не допускать никаких ошибок, ведь каждая из них может стоить вам успеха. Games24 подготовил список того, чего ни в коем случае нельзя делать, если играете за члена экипажа.

Не знать, какие задания являются общими, а какие отображаются визуально

В Among Us есть множество задач, которые могут выполнять как члены экипажа, так и самозванцы. Однако каждый игрок должен быть знаком с двумя видами задач – это общие и визуальные задачи. Общие задачи есть у каждого игрока. Они даже есть в фальшивом списке задач предателей. Однако особого внимания заслуживают так называемые визуальные задачи. Визуальная задача – это когда другие могут видеть, что делает игрок. Например, медицинское сканирование на карте The Skeld. Когда кто-то выполняет одно из таких заданий у вас на глазах, вы можете смело на него положиться, поскольку предатели их выполнять не могут.

Скриншот из игры Among Us / изображение с among-us.fandom.com

Бездумно голосовать

Основа и, пожалуй, самый важный аспект игрового процесса Among Us – это обсуждение на собрании. Вот где в конечном итоге все и решается. Если игрок играет в роли члена команды, жизненно важно, чтобы он не голосовал бездумно, с минимальными доказательствами или вовсе без них. Всегда ставьте дополнительные вопросы, чтобы определить, действительно ли кто-то является предателем или нет. Если сомневаетесь, лучше пропустить голосование.

(Коричневый вылазил из вентиляции!) / изображение с gamerant.com

Использовать возможность созвать собрание без надлежащих оснований

Экстренные собрания – жизненно важный способ для членов экипажа выиграть игру. В центральной части карты всегда присутствует аварийная кнопка, которая имеет обратный отсчет с начала раунда и максимальное количество использований игроком, которое устанавливает хост. Часто за игру игрок может использовать эту кнопку только один раз, чтобы вызвать собрания, не найдя при этом тела убитого члена экипажа. Поэтому не стоит использовать ее без 100% подозрения или доказательств, чтобы, например, всегда иметь шанс удрать от предателя, который вылез из вентиляции и добежать до заветной кнопки быстрее чем он.

Скриншот из игры Among Us / изображение с gamerant.com

Забыть собственный список заданий

Когда дело доходит до собраний, игрок должен убедиться, что он может предоставить всю необходимую информацию о себе, чтобы не вызвать подозрений. Один из самых частых вопросов, которые игроку задают во время собраний – это "что ты делал?". Каждый должен быть полностью осведомлен о том, что он делает, где был и в чем конкретно заключалось его задачи. Играя за члена экипажа, можно легко погрузиться в размышления и пропустить важные детали и даже забыть, что и где ты делал в прошлом раунде, не говоря уже о том кого ты там видел. Поэтому важно сохранять бдительность.

Скриншот из игры Among Us / изображение Games24

Не выполнять задания за привидение

Одним из забавных аспектов этой игры является то, что игроки могут наблюдать за тем, что происходит на карте, уже после того, как их выгнали с помощью голосования или убили предатели. Кроме того, они могут участвовать в игре, выполняя свой список задач. И это действительно нужно делать, потому что члены экипажа могут одержать победу, выполнив все задания. Но часто игроки забывают об этом и бездумно летают картой в поисках предателей, давая им время убить еще нескольких мирных членов экипажа. Поэтому не подводите своих товарищей и выполняйте задания даже при игре за призраков.

Скриншот из игры Among Us / изображение Games24

Не следить за подозрительным поведением

Если вы сомневаетесь в добропорядочности кого-то из игроков – стоит за ним проследить и сообщить о своих подозрениях остальному экипажу во время собрания. Например, красный игрок уже в третий раз "делает" один и тот же квест или постоянно бегает только за вами. Подозрительно не так ли? Обратите на это внимание, потому что молчание в таком случае может стать приговором для всего экипажа.

Ждать пока кто-то другой устранит саботаж

Один из двух способов, которым предатели могут выиграть – это если они успешно выполнят саботаж. Члены экипажа должны остановить его, чтобы игра продолжалась. Однако когда происходит саботаж, может быть несколько причин, по которым игрок, который играет в качестве члена экипажа, решит не идти к нему, чтобы исправить ситуацию. Во-первых, чаще всего это далеко. Во-вторых, предатели будут ждать, пока кто-нибудь отправится туда чтобы его убить. Хотя и в этом есть рациональное зерно, но таких мыслей следует избегать. Если один игрок думает: "Может это сделает кто-то другой", то другие могут подумать так же, что позволит предателям выиграть. Игрок должен проявлять инициативу и как можно быстрее отправиться на место саботажа, чтобы устранить его и отбросить от себя подозрения.

Скриншот из игры Among Us / изображение Games24

Не обращать внимание на вентиляционные люки

Вентиляционные люки – один из самых полезных союзников предателей. Члены экипажа должны быть максимально внимательными к ним. Имейте в виду, что только предатели имеют доступ к этим вентиляционным отверстиям, поэтому, когда увидите как кто-то вылезает из них, скорее бегите нажимать кнопку экстренного собрания.

Быть одиноким волком

Когда-то была актуальной проблема, когда все члены экипажа держались вместе и выполняли задачи компанией, чтобы предатели к ним не добрались. Сейчас к этой практике относятся с неодобрением, и уже не так много игроков так поступают. Однако привычка быть одиноким волком в этой игре делает игрока очень легкой мишенью, поэтому по-прежнему неплохо, чтобы рядом с вами был хотя бы один игрок в котором вы уверены.



Скриншот из игры Among Us / изображение Games24

Плохо ориентироваться на карте

Всего в игре три карты: The Skeld, MIRA HQ и Polus. Если игрок хочет добиться успеха в качестве члена экипажа, он должен убедиться, что не вызовет неуместных подозрений. Во время собраний игроки должны иметь возможность правильно рассказать о собственном маршруте, где они были и чем занимались. Конечно, сначала будет трудно, но через несколько часов игры вы будете знать карту как свои 5 пальцев.

Карта The Skeld из игры Among Us / изображение Games24