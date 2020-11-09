Among Us для взрослых: самые сексуальные косплеи на персонажей игры – найди изменницу
Among Us продолжает покорять сердца миллионов геймеров по всему миру. Эта игра вдохновила настоящих энтузиасток на создание очень откровенных косплеев
Among Us продолжает находиться на пике популярности. По мотивам этой игры уже было создано большое количество профессиональных косплеев. О самых горячих и самых откровенных расскажет Games24.
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Внимательно пересматривайте фото, которые будут приведены ниже, потому что предательница среди них.
Кристен Ланай
Косплеерша, стримерша и модель. Проживает Кристен в Финиксе, штат Аризона. Ей 29 лет и она любит путешествия, музыку 80-х, а также UFC. Она часто проводит трансляции на платформе Twitch. На страницу Кристен в сети инстаграм подписано 280 тысяч читателей.
Косплей на белого от Кристен Ланай / фото c instagram.com
Кейт Саркисян
Профессиональная косплеерша, стримерша и модель. Она проживает в городе Рино, штат Невада, свой возраст не называет. Кейт отмечает, что она очень стесняется перед камерами и часто вынуждена бороться со своими страхами. На ее страницу в инстаграме подписано более 370 тысяч поклонников.
Косплей на синего от Кейт Саркисян / фото с instagram.com
Даниэла Деникола
Профессиональная стримерша и косплеерша. Ей 27 лет, проживает в городе Орландо, штат Флорида. Любит слушать музыку и играть в видеоигры. Она часто проводит трансляции на платформе Twitch. Более 620 тысяч людей подписано на страницу Даниэлы в инстаграме.
Косплей на синего от Даниэлы Дениколы / фото с instagram.com
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Джессика Нигри
Профессиональная косплеерша и модель. Ей 31 год, проживает в штате Аризона. Джессика очень популярная косплеерша, на ее счету сотни работ. У нее есть собственный youtube-канал на который подписано более 1 миллиона человек. На этом канале она делится секретами создания своих костюмов. Более 4 миллионов поклонников в Джессики на ее странице в соцсети инстаграм.
Косплей на красного от Джессики Нигри / фото с instagram.com
Among UsМногопользовательская игра от американской студии InnerSloth, вышедшая в 2018 году. Но широкую огласку эта видеоигра получила только в сентябре 2020 благодаря разнообразным стриминговым платформам. В ней игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы - убить всех членов экипажа.
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