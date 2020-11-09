Among Us продолжает покорять сердца миллионов геймеров по всему миру. Эта игра вдохновила настоящих энтузиасток на создание очень откровенных косплеев

Among Us продолжает находиться на пике популярности. По мотивам этой игры уже было создано большое количество профессиональных косплеев. О самых горячих и самых откровенных расскажет Games24.

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Косплей - это перевоплощение в различные роли, которое заключается в переодевании в костюмы и повторении мимики, жестов, характера определенного персонажа

Внимательно пересматривайте фото, которые будут приведены ниже, потому что предательница среди них.

Кристен Ланай

Косплеерша, стримерша и модель. Проживает Кристен в Финиксе, штат Аризона. Ей 29 лет и она любит путешествия, музыку 80-х, а также UFC. Она часто проводит трансляции на платформе Twitch. На страницу Кристен в сети инстаграм подписано 280 тысяч читателей.

Косплей на белого от Кристен Ланай​ / фото c instagram.com

Кейт Саркисян

Профессиональная косплеерша, стримерша и модель. Она проживает в городе Рино, штат Невада, свой возраст не называет. Кейт отмечает, что она очень стесняется перед камерами и часто вынуждена бороться со своими страхами. На ее страницу в инстаграме подписано более 370 тысяч поклонников.

Косплей на синего от Кейт Саркисян​ / фото с instagram.com

Даниэла Деникола

Профессиональная стримерша и косплеерша. Ей 27 лет, проживает в городе Орландо, штат Флорида. Любит слушать музыку и играть в видеоигры. Она часто проводит трансляции на платформе Twitch. Более 620 тысяч людей подписано на страницу Даниэлы в инстаграме.

Косплей на синего от Даниэлы Дениколы / фото с instagram.com

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Джессика Нигри

Профессиональная косплеерша и модель. Ей 31 год, проживает в штате Аризона. Джессика очень популярная косплеерша, на ее счету сотни работ. У нее есть собственный youtube-канал на который подписано более 1 миллиона человек. На этом канале она делится секретами создания своих костюмов. Более 4 миллионов поклонников в Джессики на ее странице в соцсети инстаграм.

Косплей на красного от Джессики Нигри / фото с instagram.com