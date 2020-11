Разработчик Among Us – InnerSloth анонсирует ряд будущих обновлений, включая новую карту и систему учетных записей для инди-феномена.

Невероятно резкой скачок популярности Among Us НЕ дает маленькой команде разроботчиков InnerSloth сидеть без дела. В данный момент в игре существует серьезная проблема с появлением большого количества читеров, из-за существенного увеличения колличества игроков, и внимание разработчиков приковано в большей степени к ней. Вопреки этому в Among Us, как и ранее будет появляться новый контент и обновления игры в целом. В недавнем сообщении InnerSloth содержится детальное описание обновлений, которые выйдут в течение нескольких следующих недель.

Читайте также Among Us снова в топе: Steam назвал самые популярные игры за последнюю неделю

Первое из них уже было добавлено в игру 3 ноября, и включало в себя следующие изменения:

добавлена опция анонимного голосования (все голоса будут изображаться серыми)

добавлены режимы настройки панели задач: режим "always" будет работать как обычно в режиме "meeting" панель обновляется только при собраниях в режиме "invisible" панель задач полностью отключена

на карте MIRA: саботаж связи очищает журналы безопасности

добавлены символы для задач с ремонтом проводов (для людей с дальтонизмом)

добавлен показ аксессуаров на экране собрания

исправлены различные баги



Новый вид окна починки проводов, скриншот из игры Among us / изображение Games24

В следующих обновлениях, которые планируют выпустить до конца этого года, была анонсирована система учетных записей, которая является важным изменением, что должно понравиться фанатам игры. Согласно словам InnerSloth, учетные записи будут "сначала немного скучными", но "списки друзей также появятся позже", чтобы помочь конкретизировать систему. Основная ее цель – позволить пользователям сообщать о токсичных игроках и жаловаться на читеров, разработчики планируют добавить эту функцию до декабря.



Отображение аксессуаров игроков вовремя собрания, скриншот из игры Among us / изображение c Reddit

Возможно, самая увлекательная информация связана с новой картой, посвященной играм о Генри Стикмине. В обращении разработчиков говорится, что она будет немного больше, чем карта Polus. Так же на ней планируют добавить определенное количество новых заданий. Новая карта будет доступна всем пользователям абсолютно бесплатно.

Генри Стикмин – герой игры The Henry Stickmin Collection, компании InnerSloth.

Кроме этого, было обещано больше локализаций игры на разных языках, а также продолжение работы над дополнительной адаптацией игры для дальтоников.

В связи с отменой Among Us 2, вся команда сосредоточилась над работой с оригинальной игрой, поэтому смеем предположить, что эти изменения, вероятно, являются только началом долгого пути для хитовой инди-игры.