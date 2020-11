Розробник Among Us – InnerSloth анонсує ряд майбутніх оновлень, включаючи нову карту і систему облікових записів для інді-феномену.

Неймовірно різкий стрибок популярності Among Us не дає невеликій команді розробників InnerSloth сидіти без діла. Зараз гостро стоїть проблема з появою великої кількості чітерів, через суттєве збільшення кількості гравців, і увага розробників прикута більшою мірою до неї. Всупереч цьому в Among Us як і раніше буде з'являтися новий контент і оновлення гри в цілому. У недавньому повідомленні від InnerSloth міститься докладний опис оновлень, що вийдуть упродовж декількох наступних тижнів.

Читайте також Among Us знову в топі: Steam назвав найпопулярніші ігри за останній тиждень

Перше з них вже було додано в гру 3 листопада, та містило в собі наступні зміни:

додано опцію анонімного голосування (всі голоси будуть зображатися сірими)

додані режими налаштування панелі завдань: режим "always" працюватиме як зазвичай у режимі "meeting" панель оновлюється тільки під час зібрань у режимі "invisible" панель завдань повністю відключена

на карті MIRA: саботаж зв'язку очищає журнали безпеки

додано символи для завдань з полагодженням дротів (для людей з дальтонізмом) ​

додано показ аксесуарів на екрані зібрання

виправлено різноманітні баги



Новий вигляд вікна полагодження дротів, скріншот з гри Among Us / зображення Games24

У наступних оновленнях, які планують випустити до кінця цього року, була анонсована система облікових записів, яка є важливою зміною, що має сподобатися фанатам гри. Згідно зі словами InnerSloth, облікові записи будуть "спочатку трохи нудними", але "списки друзів також з'являться пізніше", щоб допомогти конкретизувати систему. Основна її мета – дозволити користувачам повідомляти про токсичних гравців і скаржитися на чітерів, розробники планують додати цю функцію до грудня.



Показ аксесуарів гравців під час зібрання, скріншот з гри Among Us / зображення з Reddit

Можливо, найзахопливіша інформація пов'язана з новою картою, присвяченою іграм про Генрі Стікміна. У зверненні розробників, йдеться, що вона буде трохи більше, ніж карта Polus. Так само на ній планують додати певну кількість нових завдань. Нова карта буде доступна всім користувачам абсолютно безкоштовно.

Генрі Стікмін – герой гри The Henry Stickmin Collection, компанії InnerSloth.

Крім цього, було обіцяно більше локалізацій гри різними мовами, а також продовження роботи над додатковою адаптацією гри для дальтоніків.

У зв'язку зі скасуванням Among Us 2, вся команда зосередилася над роботою з оригінальною грою, тому дозволимо собі припущення, що ці зміни, ймовірно, є тільки початком довгого шляху для хітової інді-гри.