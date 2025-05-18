Але з The Precinct все інакше. Це саме той симулятор поліцейського, на який ми так довго чекали. Тут рутинна робота копа перетворюється на справжню пригоду з елементами трилера. Редакція 24 Каналу пограла в The Precinct і залюбки поділиться власними враженнями.

Дивіться також Оновлена версія перших трьох ігор S․T․A․L․K․E․R․ вийде на PS5, Xbox Series X/S та ПК

The Precinct

Жанр: симулятор поліцейського / відкритий світ

Розробник: Fallen Tree Games

Дата виходу: 13 травня 2025 року

Платформи: PC, PlayStation, Xbox

The Precinct пропонує стати частиною поліцейського департаменту вигаданого міста Аверно, де злочинність пульсує у венах вулиць, а кожен виклик – це нова історія.

Гра поєднує в собі відкритий світ і структуровані завдання, змушуючи гравця патрулювати вулиці, відслідковувати порушників та навіть розслідувати вбивства.



Ніколи не знаєш, на що може перетворитися звичайне патрулювання / Скриншот з PS 5

Сюжет і атмосфера

Історія починається з класичного сценарію: головний герой – новачок у поліцейському відділку, що намагається завоювати авторитет серед колег. Його батько, теж коп, загинув від рук місцевої банди, і тепер наш протагоніст не просто патрулює вулиці – він хоче знайти винних.



Починаємо день, обираємо завдання і вперед / Скриншот з PS 5

Протягом короткою, але захопливої восьмигодинної кампанії ми бачимо, як герой росте професійно і внутрішньо, стикаючись із дедалі серйознішими викликами.

Сюжет, хоча й не є ключовим елементом гри, вміло доповнює атмосферу. Діалоги, раптові виклики від диспетчера та невеликі розслідування додають цьому світу глибини. Фінальні місії навіть намагаються вивести на емоції, хоча основна ставка тут все ж на геймплей.



У грі є як звичайні патрулювання, так і сповнені екшену перестрілки та погоні / Скриншот з PS 5

Патрулювання та механіки

Основа гри – це патрулювання різних районів міста. В The Precinct є все: від банальних штрафів за неправильне паркування до затримання небезпечних злочинців. Кожен день починається з вибору району для патрулювання: хочеш – ходи пішки, сідлай за кермо патрульної машини чи навіть прочісуй місто гелікоптером.



Залежно від завдання, ви можете обрати різний транспорт та шлях виконання / Скриншот PS 5

Те, як гра підходить до дрібних правопорушень, викликає справжнє захоплення. Побачив, як хтось кидає сміття? Підійди, проведи "виховну бесіду" і випиши штраф. А може, злочинець вирішив втекти? Сідай у машину, включай сирену і мчи за ним по вузьких вуличками Аверно.



Для того, щоб правильно виписати штраф, потрібно читати інструкцію / Скриншот з PS 5

Розвиток персонажа та прогресія

Поступово, виконуючи завдання та збираючи докази, наш герой відкриває доступ до нових можливостей. Прокачування у The Precinct реалізовано просто, але ефективно: з кожним новим рівнем з'являються нові типи зброї, транспорт та корисні бонуси. Патрулювання стає більш ефективним, а погоні – ще динамічнішими.



З прогресом ви отримаєте більше зброї / Скриншот з PS 5

Крім того, ви можете викликати підкріплення під час переслідувань: попросити гелікоптер підсвітити злочинця прожектором чи наказати колегам розкидати "їжаки" на дорозі. Це додає відчуття командної роботи та реалістичності.



Вечорами Аверно огортає нуарна атмосфера / Скриншот з PS 5

Враження та підсумок

The Precinct – це справжній симулятор копа, який знає, чим зачепити. Не можна оминути увагою те, що гра перекликається з атмосферою старих GTA, хоча своєю динамікою вона більше нагадує GTA Chinatown Wars. І річ тут не лише в top down камері, але в атмосфері.



Гру також супроводжує чудовий саундтрек / Скриншот з PS 5

Рутинні завдання набувають особливого шарму, коли ти справді відчуваєш себе частиною патруля. Гра не боїться бути повторюваною, адже саме в цьому й ховається її магія – ти стаєш частиною системи, де кожне затримання має значення.

Для тих, хто прагнув зануритися в рутину поліцейського зі старих бойовиків епохи 90-х та відчувати себе охоронцем порядку, The Precinct – справжня знахідка.

Хоча сюжет не передбачає неочікуваних поворотів та глибини, а патрулювання часом стає передбачуваним, гра залишає приємний післясмак і бажання повертатися на вулиці Аверно знову і знову.