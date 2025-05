S.T.A.L.K.E.R. живий

Українська студія GSC Game World оголосила про вихід оновленого видання культових ігор у складі нової трилогії S.T.A.L.K.E.R.: Legends Of The Zone Trilogy – Enhanced Edition. Це покращена версія перших трьох проєктів, яка раніше вийшла для PS4 та Xbox One. Тепер реліз готують для PS5, Xbox Series X/S та ПК. Запланований запуск відбудеться 20 травня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

Версія для сучасних платформ містить низку технічних удосконалень: покращене освітлення із сонячними променями, screen-space reflections, оновлені текстури та середовище, нові шейдери, а також кат-сцени, які були попередньо відрендерені у 4K для глибшого занурення в сюжет.

На консолях PlayStation 5, PlayStation 5 Pro та Xbox Series X гравці зможуть обирати між чотирма графічними режимами: "Якість", "Збалансований", "Продуктивність" і "Ультрапродуктивність". Усі три перші режими мають роздільну здатність 4K, але відрізняються частотою кадрів – 30, 40 та 60 відповідно. У режимі Ultra Performance роздільна здатність знижується до 2K, щоб досягти 120 кадрів на секунду.

Користувачі Xbox Series S отримають доступ до трьох графічних режимів: "Якість" (2K/30 к/с), "Збалансований" (2K/40 к/с) і "Продуктивність" (1080p/60 к/с). Проте жоден з них не підтримує 4K для жодної з ігор трилогії.

На ПК гравці можуть гнучко налаштовувати графіку залежно від можливостей своєї системи. Окрім цього, очікуються оптимізації для Steam Deck та підтримка хмарних збережень. Версія для ПК також не має обмежень у графічних режимах, як на консолях.

Ще одне нововведення – підтримка клавіатури та миші (KBM) на консолях поточного покоління. Це дозволить шанувальникам серії грати з класичним для жанру керуванням.

Також підтверджено інтеграцію сервісу Mod.io для версій гри на PS5 та Xbox Series, що відкриває доступ до модифікацій, які раніше були доступні лише на ПК.

Нарешті, важлива деталь для всіх, хто вже придбав ремастери S.T.A.L.K.E.R.: Legends Of The Zone Trilogy – Enhanced Edition на минулому поколінні – оновлену версію для поточного покоління вони отримають без додаткової плати.

