Нещодавно менеджер спільноти S.T.A.L.K.E.R. 2 в Discord, відомий під псевдонімом Mol1t, повідомив, що GSC Game World планує випустити оновлення 1.5 у період з 23 по 29 червня, інформує 24 Канал.

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І хоч тиждень лише почався, нетерплячі фанати вже отримали відповідь на своє питання про точну дату. За словами Mol1t, команда націлена на реліз у середу, 25 червня 2025 року.



Відповідь Mol1t в Discort гри / Скриншот з Reddit

Раніше повідомлялося, що патч 1.5 принесе бета-версію інструменту для створення модів Zone Kit. Розробники обіцяють інтеграцію з Steam Workshop і mod.io, а також можливість встановлювати моди безпосередньо в грі, включно з консолями.

Крім того, оновлення включатиме покращення механізму перезарядки, підвищення продуктивності біля схованок, балансування боєприпасів (для кулеметів і снайперських гвинтівок), подальші зміни в системі A-Life та багато іншого.

Успіх S.T.A.L.K.E.R. 2 та пострелізна підтримка

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла 20 листопада 2024 року на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X|S та в Game Pass. За перші два дні продажі гри перевищили один мільйон копій, а до березня 2025 року загальна аудиторія проєкту сягнула 6 мільйонів гравців.

Від моменту релізу GSC Game World випустила низку великих і малих патчів, прагнучи зробити гру "такою, на яку ви заслуговуєте", і оновлення 1.5 є черговим кроком у цьому напрямку.

Особисто я радий, що GSC Game World продовжує активно підтримувати S.T.A.L.K.E.R. 2 після релізу, адже старт гри, хоча й був успішним, залишив не всіх задоволеними, а місця для вдосконалення та подальшої роботи вистачає.

Оновлення 1.5 виглядає багатообіцяючим, особливо завдяки Zone Kit, який може відкрити двері для творчості спільноти та зробити Зону ще більш живою через моди (а саме вони гарантували довге життя оригінальній трилогії, яка, до речі, вийшла в повному обсязі на PS5, Xbox Series X/S та ПК).

Покращення продуктивності та балансу також важливі, адже це ті аспекти, на які гравці часто скаржилися. Залишилося не так багато чекати, щоб побачити, як ці зміни вплинуть на гру.