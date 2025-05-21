Зона у STALKER 2 приховує незліченну кількість "хабаря", але одним з найбільш ласих предметів в грі є екзоскелет Алмаз, який можна було отримати достатньо легко до останнього патчу, інформує 24 Канал.

Цікаво Художниця підкорила мережу артами по STALKER 2 Серце Чорнобиля

Більше ніякої халяви, Сталкере

Серед розмаїття спорядження у STALKER 2 виділяється екзоскелет Алмаз, який при повному апгрейді є однозначно найкращою бронею в грі.

Цікаво, що його можна знайти у двох локаціях – бункері Іскри на Янові та в дитячому садочку Прип'яті.

За задумом розробників, цей потужний предмет має стати доступним гравцю близько до завершення сюжетної лінії, одначе винахідливі геймери швидко знайшли спосіб отримати його значно раніше.

Для цього достатньо було трішки наполегливості та навичок паркуру, адже "принісши" з собою ящик з околиць станції Янів, можна було доволі легко застрибнути на бункер Іскри та отримати заповітний лут, задовго до того як двері цього прихистку вчених відчиняться в сюжетному квесті та відкриють шлях нагору.

Як раніше можна було дістати Алмаз – дивіться відео

Поки фанати святкували вихід оновленої оригінальної трилогії, останній патч для Серця Чорнобиля виправив цю "прикру помилку" розробників, прибравши екзоскелет зі звичного місця та перемістивши його всередину зачиненого бункера.

Окрім того, GSC залишили гравцям дотепне послання у вигляді графіті на стіні.

"Нікому не вір, хабара тут більше нема" / Фото GSC Game World

Тепер хитрість не допоможе сталкерам отримати найкращу броню в грі на самому початку проходження, тож Зона знову перемогла та стала ще небезпечнішою.