Перший квартал після релізу гри розробники присвятили виправленню критичних помилок: було випущено два великі патчі (1.2 і 1.3), а також кілька менших оновлень, повідомляє 24 Канал.

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Наразі студія оприлюднила план підтримки на другий квартал 2025 року – з квітня по червень. У найближчі місяці гравці можуть очікувати на такі нововведення:

Бета-версія інструментів для створення модифікацій із підтримкою Steam Workshop та платформи mod.io;

із підтримкою Steam Workshop та платформи mod.io; Покращення штучного інтелекту та системи A-Life , зокрема – реалістичніша поведінка NPC під час укриття та обходу, обмежена кількість гранат у ворогів, а також нові дії мутантів – поїдання тіл та реакція на загрози;

, зокрема – реалістичніша поведінка NPC під час укриття та обходу, обмежена кількість гранат у ворогів, а також нові дії мутантів – поїдання тіл та реакція на загрози; Можливість підбирати трофеї з убитих монстрів ;

; Опція пропуску компіляції шейдерів ;

; Підтримка ультрашироких моніторів ;

; Дві нові одиниці зброї ;

; Подальші поліпшення оптимізації, стабільності та виправлення помилок.

Також GSC нагадала, що працює над оновленням збірки S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy для PlayStation 5, Xbox Series X і S. Наразі ігри трилогії доступні на цих консолях через зворотну сумісність.

Завдяки ретельному плануванню, подвійному тестуванню (внутрішньому та закритому бета-тесту основних патчів), а також вашому зворотному зв’язку, [S.T.A.L.K.E.R. 2] стане грою, на яку ви заслуговуєте,

– йдеться у зверненні студії.

Нагадаємо, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбувся 20 листопада 2024 року на PC, Xbox Series X|S і в Game Pass. Вже протягом перших двох днів було продано понад мільйон копій гри, а до березня її аудиторія сягнула 6 мільйонів користувачів.