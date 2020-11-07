По мотивам популярной игры Among Us энтузиасты сняли фильм. Короткометражка уже собрала почти 1 миллион просмотров

На youtube-канале Jay & Arya (почти 2 миллиона подписчиков) вышел короткометражный фильм по мотивам игры Among Us. Работа выполнена на очень высоком уровне, всем фанатам этой игры рекомендуется к просмотру.

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Фильм повторяет сюжет обычной партии в Among Us: на космическом корабле произошло убийство и экипажу нужно выявить виновного. В этой короткометражке есть почти все: эмоциональные обвинения, разбор алиби, ужасные открытия и наказание невиновных. Раскрывать детали сюжета не будем, но отметим, что фильм держит в напряжении до последней секунды.

Смотрите короткометражный фильм по мотивам игры Among Us – видео

Among Us Многопользовательская игра от американской студии InnerSloth, вышедшая в 2018 году. Но широкую огласку эта видеоигра получила только в сентябре 2020 благодаря разнообразным стриминговым платформам. В ней игроки разделяются на две роли: члены экипажа и самозванцы. Члены экипажа пытаются найти самозванцев и нейтрализовать их, а самозванцы - убить всех членов экипажа.

Фильм по мотивам игры Among Us на платформе youtube уже собрал почти 1 миллион просмотров. Пользователи в комментариях отмечают высокий уровень этой работы, а также советуют просматривать этот фильм повторно.