За мотивами популярної гри Among Us ентузіасти зняли фільм. Короткометражка вже зібрала майже 1 мільйон переглядів

На youtube-каналі Jay & Arya (майже 2 мільйони підписників) вийшов короткометражний фільм за мотивами гри Among Us. Робота виконана на дуже високому рівні, всім фанатам цієї гри рекомендовано до перегляду.

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Фільм повторює сюжет звичайної партії в Among Us: на космічному кораблі відбулося вбивство й екіпажу потрібно виявити винного. У цій короткометражці є майже все: емоційні звинувачення, розбір алібі, жахливі відкриття та покарання невинних. Розкривати деталі сюжету не будемо, але відмітимо, що фільм тримає у напрузі до останньої секунди.

Дивіться короткометражний фільм за мотивами гри Among Us – відео

Among Us Багатокористувацька гра від американської студії InnerSloth, що вийшла у 2018 році. Але широкий розголос ця відеогра отримала лише у вересні 2020 завдяки різноманітним стрімінговим платформам. У ній гравці розділяються на дві ролі: члени екіпажу та самозванці. Члени екіпажу намагаються знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванці – убити всіх членів екіпажу.

Фільм за мотивами гри Among Us на платформі youtube вже зібрав майже 1 мільйон переглядів. Користувачі у коментарях відзначають високий рівень цієї роботи, а також радять переглядати цей фільм повторно.