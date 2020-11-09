Among Us продовжує підкорювати серця мільйонів геймерів по всьому світу. Ця гра надихнула справжніх ентузіасток на створення дуже відвертих косплеїв

Among Us продовжує перебувати на піку популярності. За мотивами цієї гри вже було створено чималу кількість професійних косплеїв. Про найгарячіші та найвідвертіші розповість Games24.

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Косплей – це перевтілення у різноманітні ролі, що полягає у переодяганні у костюми та повторенні міміки, жестів, характеру певного персонажа

Уважно переглядайте фото, що будуть наведені нижче, бо зрадниця серед них.

Крістен Ланає

Косплеєрка, стрімерка та модель. Проживає Крістен у Фініксі, штат Аризона. Їй 29 років і вона полюбляє подорожі, музику 80-х, а також UFC. Вона часто проводить трансляції на платформі Twitch. На сторінку Крістен у мережі інстаграм підписано 280 тисяч читачів.

Косплей на білого від Крістен Ланає / фото з instagram.com

Кейт Саркісян

Професійна косплеєрка, стрімерка та модель. Вона проживає у місті Рино, штат Невада, свій вік не називає. Кейт відмічає, що вона дуже соромиться перед камерами та часто змушена боротися зі своїми страхами. На її сторінку в інстаграмі підписано понад 370 тисяч шанувальників.

Косплей на синього від Кейт Саркісян / фото з instagram.com

Даніела Денікола

Професійна стрімерка та косплеєрка. Їй 27 років, проживає у місті Орландо, штат Флорида. Полюбляє слухати музику та грати у відеоігри. Вона часто проводить трансляції на платформі Twitch. Понад 620 тисяч людей підписано на сторінку Даніели в інстаграмі.

Косплей на синього від Даніели Деніколи / фото з instagram.com

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Джессіка Нігрі

Професійна косплеєрка та модель. Їй 31 рік, проживає у штаті Аризона. Джессіка дуже популярна косплеєрка, на її рахунку сотні робіт. У неї є власний youtube-канал на який підписано більше ніж 1 мільйона людей. На цьому каналі вона ділиться секретами створення своїх костюмів. Понад 4 мільйони шанувальників у Джессіки на її сторінці у соцмережі інстаграм.

Косплей на червоного від Джессіки Нігрі / фото з instagram.com