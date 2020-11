Among Us – гра у якій надважлива концентрація та уважність, а кожна помилка може коштувати виграшу. Про найпоширеніші помилки членів екіпажу – читайте у матеріалі.

Among Us потрясла ігровий світ з міццю 10 бального шторму. Попри те, що вона вийшла у 2018 році, її популярність різко зросла лише у 2020. Геймплей гри, на перший погляд, досить простий. Гравець постає у ролі члена екіпажу корабля, або ролі зрадника. Як член екіпажу, гравець мусить виконати ряд завдань і переконатися, що всі призначені завдання виконані або всі зрадники успішно усунені з гри. А зрадник же навпаки, мусить винищити всіх членів екіпажу та заважати їм виконувати завдання, чинячи саботаж. Головні причини, через які ця гра така популярна – це інтрига, напруга, азарт і рівень взаємодії між гравцями. Якщо ви хочете перемогти, то мусите бути максимально уважними та не допускати ніяких помилок, адже кожна з них може коштувати вам успіху. Games24 підготував список того, що ні в якому разі не можна робити, якщо граєте за члена екіпажу.

Не знати, які завдання є загальними, а які показуються візуально

В Among Us є безліч завдань, які можуть виконувати як члени екіпажу, так і самозванці. Однак кожен гравець повинен бути знайомий з двома видами завдань – це спільні завдання і візуальні завдання. Загальні завдання є у кожного гравця. Вони навіть є в фальшивому списку завдань зрадників. Однак особливої уваги заслуговують так звані візуальні завдання. Візуальні завдання – це коли інші можуть бачити, що робить гравець. Наприклад, медичне сканування на мапі The Skeld. Коли хтось виконує одне з таких завдань у вас на очах, ви можете сміливо на нього покластися, оскільки зрадники їх виконувати не можуть.

Скріншот з гри Among Us / зображення among-us.fandom.com

Бездумно голосувати

Основа і, мабуть, найважливіший аспект ігрового процесу Among Us – це обговорення на зібранні. Ось де в кінцевому підсумку все й вирішується. Якщо гравець має роль члена команди, життєво важливо, щоб він не голосував бездумно, з мінімальними доказами або й зовсім без них. Завжди ставте додаткові запитання, щоб визначити, чи дійсно хтось є зрадником чи ні. Якщо сумніваєтеся, краще пропустити голосування.

(Коричневий вилазив з вентиляції!) / зображення з gamerant.com

Використовувати можливість скликати зібрання без належних підстав

Екстрені зібрання – життєво важливий спосіб для членів екіпажу виграти гру. В центральній частині карти завжди є аварійна кнопка, яка має зворотний відлік з початку раунду та максимальну кількість використань гравцем, яку встановлює хост. Часто за гру гравець може використати цю кнопку лише один раз, щоб викликати зібрання, не знайшовши при цьому тіла вбитого члена екіпажу. Тому не варто тиснути її без 100% підозри чи доказів, щоб, наприклад, завжди мати шанс втекти від зрадника, що виліз з вентиляції та добігти до заповітної кнопки швидше за нього.

Скріншот з гри Among Us / зображення з gamerant.com

Забути власний список завдань

Коли справа доходить до зібрань, гравець повинен переконатися, що він може надати всю необхідну інформацію про себе, щоб не викликати підозр. Одне з найбільш частих запитань, які гравцеві задають під час зустрічей – це "що ти робив?". Кожен мусить бути повністю обізнаний про те, що він робить, де був і в чому конкретно полягало його завдання. Граючи за члена екіпажу, можна легко поринути в роздуми та пропустити важливі деталі і навіть забути, що і де ти робив в минулому раунді, не кажучи вже про те кого ти там бачив. Тому важливо зберігати пильність.

Скріншот з гри Among Us / зображення Games24

Не виконувати завдання за привида

Одним з кумедних аспектів цієї гри є те, що гравці можуть спостерігати за тим, що відбувається на мапі, вже після того, як їх вигнали за допомогою голосування або вбили зрадники. Крім того, вони можуть брати участь в грі, виконуючи свій список завдань. І це дійсно потрібно робити, тому що члени екіпажу можуть отримати перемогу, виконавши всі завдання. Але часто гравці забувають про це і бездумно літають мапою у пошуках зрадників, даючи їм час вбити ще кількох мирних членів екіпажу. Тому не підводьте своїх товаришів та виконуйте завдання навіть за привидів.

Скріншот з гри Among Us / зображення Games24

Не слідкувати за підозрілою поведінкою

Якщо ви сумніваєтесь в доброчесності когось із гравців – варто за ним прослідкувати та повідомити про свої підозри решту екіпажу під час зібрання. Наприклад, червоний гравець вже втретє "робить" один і той же самий квест чи постійно бігає лише за вами. Підозріло чи не так? Зверніть на це увагу, тому що мовчання в такому випадку може стати вироком для всього екіпажу.

Чекати поки хтось інший усуне саботаж

Один з двох способів, яким зрадники можуть виграти – це якщо вони успішно виконають саботаж. Члени екіпажу повинні зупинити його, щоб гра тривала. Проте коли відбувається саботаж, може бути кілька причин, за якими гравець, який грає в ролі члена екіпажу, вирішить не йти до нього, щоб виправити ситуацію. По-перше, частіше за все це далеко. По-друге, зрадники будуть чекати, поки хто-небудь відправиться туди аби його вбити. Хоча й у цьому є раціональне зерно, але таких думок слід уникати. Якщо один гравець думає: "Може це зробить хтось інший", то інші можуть подумати так само, що дозволить зрадникам виграти. Гравець повинен проявляти ініціативу і якомога швидше відправитися на місце саботажу, щоб усунути його та відкинути від себе підозри.

Скріншот з гри Among Us / зображення Games24

Не зважати на вентиляційні люки

Вентиляційні люки – один з найкорисніших союзників зрадників. Члени екіпажу повинні їх пильнувати. Майте на увазі, що тільки зрадники можуть мати доступ до цих вентиляційних отворів, тому, коли побачите як хтось вилазить з них, мерщій біжіть натискати кнопку екстреного зібрання.

Бути самотнім вовком

Колись була актуальною проблема, коли всі члени екіпажу трималися разом і виконували завдання компанією, щоб зрадники до них не дісталися. Зараз до цієї практики ставляться з несхваленням, і вже не так багато гравців так чинять. Проте звичка бути самотнім вовком в цій грі робить гравця дуже легкою мішенню, тому як і раніше непогано, щоб поряд з вами був хоча б один гравець у якому ви впевнені.



Скріншот з гри Among Us / зображення Games24

Погано орієнтуватися на мапі

Всього в грі три карти: The Skeld, MIRA HQ і Polus. Якщо гравець хоче домогтися успіху в ролі члена екіпажу, він повинен переконатися, що не викличе недоречних підозр. Під час зібрань гравці повинні мати можливість правильно розказати про власний маршрут, де вони були і чим займалися. Звісно, спочатку буде важко, але через кілька годин гри ви будете знати мапу як свої 5 пальців.

Мапа The Skeld з гри Among Us / зображення Games24