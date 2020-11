Ігри з крутим відкритим світом зазвичай популярні та не потребують особливого представлення, але розгляньмо найкращі тайтли подібного жанру у футуристичному сетингу, за версією Metacritic. Детальніше – у матеріалі.

Жанр відкритого світу дозволяє гравцям блукати захопливим світом, наповненим різноманітними активностями, а це означає менш лінійний та більш креативний геймлпей, що не може не подобатись гравцям. Звісно, коли чуєш про відкритий світ, одразу пригадуєш серію GTA, The Witcher 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Red Dead Redemtion 2 та Zelda: Breath of the wild. Проте, в очікуванні Cyberpunk 2077, Games24 пропонує зосередити увагу на найкращих відеоіграх з відкритим світом у футуристичному сетингу, за рейтингом metacritic.

Horizon Zero Dawn

Обкладинка гри Horizon Zero Dawn / зображення з Epic Games Store

Розробник: Guerrilla Games

Guerrilla Games Платформи та дата випуску: ​ PlayStation 4: 28 лютого 2017 PC: 7 серпня 2020

Жанр: Action/RPG

Action/RPG Оцінка критиків: PS4 – 89 PC – 84

Оцінка геймерів: PS4 – 8.4 PC – 5.7



Horizon Zero Dawn поєднує уявлення людства про доісторичний період його розвитку з величезною кількістю футуристичних елементів. Гра ніби показує, що було б якби печерні люди винайшли електросхеми та кодування замість кам'яних знарядь праці та зброї. Horizon Zero Dawn має великий відкритий світ, населений механічними тваринами, найбільше схожими на динозаврів. Протистояння кожному такому ворогу схоже на битву з босом в Dark Souls, адже кожна з тварин володіє своїм унікальним стилем бою та слабкими сторонами. Гравці в свою чергу отримують безліч зброї та пасток, люб'язно поєднаних з використанням передових технологій, щоб знищити цих звірів.

Геймплейне відео Horizon Zero Dawn

NieR: Automata

Обкладинка NieR: Automata / зображення з microsoft.com

Розробник: PlatinumGames

PlatinumGames Платформи та дата випуску: ​ PlayStation 4: 23 лютого 2017 PC: 17 березня 2017 Xbox One: 26 червня 2018

Жанр: Action/RPG, Hack and slash

Action/RPG, Hack and slash Оцінка критиків: PS4 – 88 PC – 84

Оцінка геймерів: PS4 – 8.9 PC – 8.6



Події NieR: Automata відбуваються в антиутопічному всесвіті, де роботи опанували весь світ, змусивши людей доживати свій вік на Місяці. Гравці беруть під свій контроль андроїда на ім'я 2B, щоб відвоювати Землю для людей. У цій футуристичній грі з відкритим світом є величезні боси, гарна бойова система, а також цікава історія. Розробники виконали чудову роботу, створивши постапокаліптичний світ, покинутий людьми, показуючи, як Земля буде виглядати в разі колонізації новою цивілізацією роботів.

Геймплейне відео NieR: Automata

Fallout 3

Обкладинка гри Fallout 3 / зображення з fallout.fandom.com

Розробник: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Платформи та дата випуску: PlayStation 3, PC, Xbox 360: 28 жовтня 2008

PlayStation 3, PC, Xbox 360: 28 жовтня 2008 Жанр: Action/RPG

Action/RPG Оцінка критиків: PS3 – 90 PC – 91 Xbox 360 – 93

Оцінка геймерів: PS3 – 7.9 PC – 7.8 Xbox 360 – 8.5



Сюжет Fallout 3 відбувається у пост'ядерному 2277 році. Гра демонструє футуристичні технологічні досягнення в поєднанні з естетикою 50-х. Fallout 3 застосовує більш "промисловий" підхід до майбутнього, завдяки своїм величезним силовим обладункам, футуристичній зброї та пустельним постапокаліптичним пейзажам. Fallout 3 – це пісочниця, в якій гравці можуть експериментувати з різною зброєю та здібностями у світі, наповненому різноманітними ворогами: від загрозливих рейдерів до опромінених радіацією чудовиськ.

Геймплейне відео Fallout 3

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Обкладинка гри Metal Gear Solid V: The Phantom Pain / зображення з wikipedia.org

Розробник: Kojima Productions

Kojima Productions Платформи та дата випуску: PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One: 1 вересня 2015

PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One: 1 вересня 2015 Жанр: Action/RPG

Action/RPG Оцінка критиків: PS4 – 93 PC – 91 Xbox One – 95

Оцінка геймерів: PS4 – 8.2 PC – 7.8 Xbox One – 7.4



Попри те, що події Metal Gear Solid V мають місце у 1984 році, передові військові технології, представлені у франшизі гри, свідчать про те, що цей ігровий всесвіт, значно розвинутіший в плані технологій, ніж наш власний. Всесвіт Metal Gear Solid, починаючи від біонічних роботів і закінчуючи різноманітними видами озброєння, не має нічого спільного з 1984 роком. В геймплейному плані MGS V використовує свій відкритий світ на повну, дозволяючи гравцям проявити творчий підхід до проходження гри. Свобода, яку дає гравцям ця гра, відрізняє її від будь-якої іншої гри у відкритому світі. Геймплей може бути таким же спокійним і тактичним, як і у Хітмені, а вже через секунду перетворитись у цілковитий хаос на кшталт Just Cause, все залежить від вас.

Геймплейне відео Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Batman: Arkham City

Обкладинка гри Batman: Arkham City / зображення з nextlevelvideogames.com

Розробник: Rocksteady Studios

Rocksteady Studios Платформи та дата випуску: PlayStation 3, Xbox 360: 18 жовтня 2011 PC: 22 листопада 2011 Wii U: 18 листопада 2012

Жанр: Action-adventure, beat 'em up

Action-adventure, beat 'em up Оцінка критиків: PS3 – 96 PC – 91 Xbox One – 94

Оцінка геймерів: PS3 – 8.8 PC – 8.7 Xbox 360 – 8.7



Batman: Arkham City дозволяє гравцям стати свого роду лицарем у плащі в заповненому передовими технологіями, але поглинутому злочинами місті Аркхем. Міський пейзаж нуарний і захопливий водночас, що підкорює як і шанувальників коміксів, так і пересічних геймерів. Головною чеснотою гри є її надзвичайна бойова система з інтуїтивно зрозумілою простотою використання та проникливо жорстокою анімацією атак. Гравцям надається весь супергеройський арсенал Бетмена, що дозволяє їм блукати Аркхемом і вершити справедливе правосуддя над бандитами.

Геймплейне відео Batman: Arkham City