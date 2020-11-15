5 найкращих відеоігор з футуристичним відкритим світом – добірка
Ігри з крутим відкритим світом зазвичай популярні та не потребують особливого представлення, але розгляньмо найкращі тайтли подібного жанру у футуристичному сетингу, за версією Metacritic. Детальніше – у матеріалі.
Жанр відкритого світу дозволяє гравцям блукати захопливим світом, наповненим різноманітними активностями, а це означає менш лінійний та більш креативний геймлпей, що не може не подобатись гравцям. Звісно, коли чуєш про відкритий світ, одразу пригадуєш серію GTA, The Witcher 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Red Dead Redemtion 2 та Zelda: Breath of the wild. Проте, в очікуванні Cyberpunk 2077, Games24 пропонує зосередити увагу на найкращих відеоіграх з відкритим світом у футуристичному сетингу, за рейтингом metacritic.
Цікаво Дослідження назвало найстресовіші відеоігри: результати вас здивують
Horizon Zero Dawn
Обкладинка гри Horizon Zero Dawn / зображення з Epic Games Store
- Розробник: Guerrilla Games
- Платформи та дата випуску:
- PlayStation 4: 28 лютого 2017
- PC: 7 серпня 2020
- Жанр: Action/RPG
- Оцінка критиків:
- PS4 – 89
- PC – 84
- Оцінка геймерів:
- PS4 – 8.4
- PC – 5.7
Horizon Zero Dawn поєднує уявлення людства про доісторичний період його розвитку з величезною кількістю футуристичних елементів. Гра ніби показує, що було б якби печерні люди винайшли електросхеми та кодування замість кам'яних знарядь праці та зброї. Horizon Zero Dawn має великий відкритий світ, населений механічними тваринами, найбільше схожими на динозаврів. Протистояння кожному такому ворогу схоже на битву з босом в Dark Souls, адже кожна з тварин володіє своїм унікальним стилем бою та слабкими сторонами. Гравці в свою чергу отримують безліч зброї та пасток, люб'язно поєднаних з використанням передових технологій, щоб знищити цих звірів.
Геймплейне відео Horizon Zero Dawn
NieR: Automata
Обкладинка NieR: Automata / зображення з microsoft.com
- Розробник: PlatinumGames
- Платформи та дата випуску:
- PlayStation 4: 23 лютого 2017
- PC: 17 березня 2017
- Xbox One: 26 червня 2018
- Жанр: Action/RPG, Hack and slash
- Оцінка критиків:
- PS4 – 88
- PC – 84
- Оцінка геймерів:
- PS4 – 8.9
- PC – 8.6
Події NieR: Automata відбуваються в антиутопічному всесвіті, де роботи опанували весь світ, змусивши людей доживати свій вік на Місяці. Гравці беруть під свій контроль андроїда на ім'я 2B, щоб відвоювати Землю для людей. У цій футуристичній грі з відкритим світом є величезні боси, гарна бойова система, а також цікава історія. Розробники виконали чудову роботу, створивши постапокаліптичний світ, покинутий людьми, показуючи, як Земля буде виглядати в разі колонізації новою цивілізацією роботів.
Геймплейне відео NieR: Automata
Fallout 3
Обкладинка гри Fallout 3 / зображення з fallout.fandom.com
- Розробник: Bethesda Game Studios
- Платформи та дата випуску: PlayStation 3, PC, Xbox 360: 28 жовтня 2008
- Жанр: Action/RPG
- Оцінка критиків:
- PS3 – 90
- PC – 91
- Xbox 360 – 93
- Оцінка геймерів:
- PS3 – 7.9
- PC – 7.8
- Xbox 360 – 8.5
Сюжет Fallout 3 відбувається у пост'ядерному 2277 році. Гра демонструє футуристичні технологічні досягнення в поєднанні з естетикою 50-х. Fallout 3 застосовує більш "промисловий" підхід до майбутнього, завдяки своїм величезним силовим обладункам, футуристичній зброї та пустельним постапокаліптичним пейзажам. Fallout 3 – це пісочниця, в якій гравці можуть експериментувати з різною зброєю та здібностями у світі, наповненому різноманітними ворогами: від загрозливих рейдерів до опромінених радіацією чудовиськ.
Геймплейне відео Fallout 3
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Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Обкладинка гри Metal Gear Solid V: The Phantom Pain / зображення з wikipedia.org
- Розробник: Kojima Productions
- Платформи та дата випуску: PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One: 1 вересня 2015
- Жанр: Action/RPG
- Оцінка критиків:
- PS4 – 93
- PC – 91
- Xbox One – 95
- Оцінка геймерів:
- PS4 – 8.2
- PC – 7.8
- Xbox One – 7.4
Попри те, що події Metal Gear Solid V мають місце у 1984 році, передові військові технології, представлені у франшизі гри, свідчать про те, що цей ігровий всесвіт, значно розвинутіший в плані технологій, ніж наш власний. Всесвіт Metal Gear Solid, починаючи від біонічних роботів і закінчуючи різноманітними видами озброєння, не має нічого спільного з 1984 роком. В геймплейному плані MGS V використовує свій відкритий світ на повну, дозволяючи гравцям проявити творчий підхід до проходження гри. Свобода, яку дає гравцям ця гра, відрізняє її від будь-якої іншої гри у відкритому світі. Геймплей може бути таким же спокійним і тактичним, як і у Хітмені, а вже через секунду перетворитись у цілковитий хаос на кшталт Just Cause, все залежить від вас.
Геймплейне відео Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Batman: Arkham City
Обкладинка гри Batman: Arkham City / зображення з nextlevelvideogames.com
- Розробник: Rocksteady Studios
- Платформи та дата випуску:
- PlayStation 3, Xbox 360: 18 жовтня 2011
- PC: 22 листопада 2011
- Wii U: 18 листопада 2012
- Жанр: Action-adventure, beat 'em up
- Оцінка критиків:
- PS3 – 96
- PC – 91
- Xbox One – 94
- Оцінка геймерів:
- PS3 – 8.8
- PC – 8.7
- Xbox 360 – 8.7
Batman: Arkham City дозволяє гравцям стати свого роду лицарем у плащі в заповненому передовими технологіями, але поглинутому злочинами місті Аркхем. Міський пейзаж нуарний і захопливий водночас, що підкорює як і шанувальників коміксів, так і пересічних геймерів. Головною чеснотою гри є її надзвичайна бойова система з інтуїтивно зрозумілою простотою використання та проникливо жорстокою анімацією атак. Гравцям надається весь супергеройський арсенал Бетмена, що дозволяє їм блукати Аркхемом і вершити справедливе правосуддя над бандитами.
Геймплейне відео Batman: Arkham City
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