Колекційний скін AWP Dragon Lore з 4 рідкісними наліпками був проданий за 151 тисячу доларів. Рекорд був зафіксований на платформі Buff, а покупець вирішив не розкривати свою особистість.

Відомий портал Globo Esporte повідомив, що цього тижня на китайській платформі Buff був поставлений новий рекорд продажів для скінів на AWP Dragon Lore. Ця угода стала однією з найбільших в історії відеогри CS:GO.

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Анонімний покупець заплатив за цей екземпляр AWP Dragon Lore 151 тисячу доларів, а це понад 4 мільйони гривень. Вартість шокує, але чому саме ця копія стала однією з найдорожчих в історії? Відповідь дуже проста – комбінація рідкісних наліпок на рідкісному скіні. Попередній власник наклеїв 4 голографічні наліпки з емблемою кіберспортивної команди Titan з турніру EMS One Katowice 2014. Одна така наліпка на віртуальному ринку зараз коштує понад 13 тисяч доларів (майже 370 тисяч гривень), а їх там одразу 4. У крамниці Steam такі наліпки вже не знайдеш, тому колекціонери купують їх на інших платформах.

Голографічна наліпка команди Titan з турніру EMS One Katowice 2014 / світлина з крамниці Steam

Сам скін AWP Dragon Lore також дуже рідкісний та коштує чимало грошей. Звичайну версію, у стані "щойно з фабрики", можна придбати за 8 тисяч доларів (225 тисяч гривень), а сувенірну лише за 45 тисяч доларів (1,2 мільйона гривень). Сувенірну версію можна було отримати лише зі спеціальних кейсів, які випадали за перегляд матчів на мапі Cobblestone. Але в один момент компанія Valve прибрала цю карту з активного маппулу, а ціна на AWP Dragon Lore зросла ще більше.

Скін AWP Dragon Lore / світлина з порталу wiki.cs.money

Скін AWP Dragon Lore з 4 наліпками, за який заплатили 151 тисячу доларів / світлина з порталу The Clutch

Також портал Globo Esporte зазначив, що попередній рекорд продажів для AWP Dragon Lore становив майже 60 тисяч доларів (1,7 мільйона гривень). Покупку здійснив анонімний користувач у червні 2020 року.