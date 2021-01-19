Известны игроки, которые убили наибольшее количество куриц на профессиональной сцене в CS:GO. Интересно, что лидерами стали игроки шведского коллектива Fnatic, а сама организация возглавила рейтинг "кровожадных" команд.

Киберспортивный портал Scope.gg поделился статистикой убийств куриц в видеоигре CS:GO за 2020. В этом году киберспортсмены установили новые и "ужасные" рекорды по этому показателю.

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Куры в видеоиграх серии Counter-Strike появлялись неоднократно, но их роль всегда была косметическая. Они просто разгуливают по карте и вообще не боятся звуков выстрелов или гранат. Интересно, что иногда они могут помочь выявить оппонента. Разработчики из Valve могут изменять вид птиц в честь различных праздничных событий (Новый Год, Пасха или Хэллоуин). Куры есть только на некоторых соревновательных картах в видеоигре CS:GO, а именно: Cobblestone, Inferno, Italy, Militia. В официальном маппуле есть только одна из них – Inferno, на этой карте геймеры и занимались уничтожением птиц.

За 2020 год киберспортсмены убили аж 11734 птички на профессиональной сцене, хотя в 2019 этот показатель составлял лишь 4982. Главным истребителем куриц стал Робин "flusha" Ронквест из команды Fnatic, он убил 487 птиц. Робин очень уверенно лидирует, потому что в других киберспортсменов этот показатель гораздо меньше. В Дана "apEX" Мадесклера второе место и 273 убитые птички, а в Фредди "KRiMZ" Йоханссона – 267. Интересно, что и в командном рейтинге Fnatic также очень уверенно лидирует – 1031 курица. В Astralis со второго места всего 610 убитых куриц, а в бразильской FURIA – 588.

Индивидуальная статистика по убийствам птиц в CS:GO за 2020 год / фотография с портала Scope.gg

Командная статистика по убийствам птиц в CS:GO за 2020 год / фотография с портала Scope.gg