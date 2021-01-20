Аналитики определили самые успешные цвета в соревновательном режиме видеоигры CS:GO. А энтузиаст создал уникальную тренировочную карту, которая очень понравилась геймерам.

Видеоигра Counter-Strike: Global Offensive уже не первый год пользуется спросом среди геймеров. В этой игры уже достаточно большая база поклонников, поэтому неудивительно, что аналитики или моддеры всегда стремятся удивить фанатов, рассказывает Games24.

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Фартовые цвета в матчмейкинге

В соревновательном режиме есть система цветов, которые индивидуально можно настроить находясь в лобби. Всего есть пять таких цветов: синий, зеленый, оранжевый, желтый и фиолетовый. Разработчики из Valve ввели такую функцию для облегчения коммуникации между игроками, потому что не всегда можно обратиться к пользователю по его никнейму. В видеоигру CS:GO играют геймеры со всего мира, а ники могут содержать специфические и непонятные для всех символы.

Аналитический ресурс Leetify посчитал статистику успешности цветов в матчмейкинге. Конечно, такая информация носит лишь развлекательный характер и не нужно очень сильно гордиться своим любимым цветом. Аналитики взяли данные за 20 тысяч матчей в соревновательном режиме. А сравнивали цвета по показателю "K/D" – соотношение убийств к смертям. Самым успешным стал фиолетовый цвет – 1,03, а худшая статистика в оранжевого – 0,99.

Рейтинг успешности цветов в матчмейкинге / статистика Leetify

Уникальная тренировочная карта

Моддер с никнеймом Orel создал для видеоигры CS:GO очень уникальную карту. Она называется "AIM ROGUE INFERNO", а скачать ее может любой по этой ссылке. Карта создана для тренировки стрельбы в игре, а ее главная особенность это процедурная генерация уровней. То есть каждый раз она будет меняться и не должна повторяться. Моддер отметил, что всего есть 30 миллионов вариантов этой карты. Геймеры могут сами настроить карту, на выбор есть следующие варианты: симметричная, полусимметричная и не симметричная. Геймерам очень понравилась такая карта, а на платформе reddit пост об этой работе собрал уже почти 2 тысячи лайков.

Смотрите видео с обзором уникальной карты для видеоигры CS:GO