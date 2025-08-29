Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced, що вийшла 12 серпня 2025 року, є версією гри, на яку багато хто чекав після її торішнього релізу на Xbox та ПК, розповідає 24 Канал. Мені вдалося пограти у версію для PS 5 завдяки Xbox.

Вона нарешті дісталася PlayStation 5, і на консолях від Sony почувається як вдома. Версія для Xbox Series S та X теж отримала оновлення, однак нас цікавить саме те, як гра виглядає на PlayStation 5, адже саме з консолі Sony почалася історія Hellblade.

Важливо! Це не повний огляд гри, оскільки ми вже проходили Hellblade 2 та ділилися власними враженнями. Тож якщо вам цікаво, окремий огляд гри Senua's Saga: Hellblade II можна почитати тут. Далі ми розповідаємо про власні враження від оновленої версії.

Знайома, але оновлена подорож до Ісландії. Що змінилося?

Сюжет залишився незмінним: кельтська воїтелька Сенуа добровільно здається в полон ісландським работорговцям, щоб покласти край їхнім набігам на її народ. Проте її подорож швидко перетворюється на похмуру та моторошну пригоду, що занурює у глибини людської психіки.



Гравців чекає важка подорож страхами Сенуї / Фото 24 Канал

Історія про гігантів, страждання та таємниці залишається такою ж захопливою, як і раніше. Акторська гра, реалістичність персонажів та їхні емоції, передані з неймовірною деталізацією, знову змушують глибоко перейматися долею героїв. Завдяки графічним покращенням моделі персонажів виглядають ще краще, а кожна репліка звучить з новою силою.



Візуально гра виглядає фантастично красиво / Фото 24 Канал

Гра справді вражає і, здається, вона отримала саме те, чого їй бракувало. Я проходив Hellblade 2 на релізі, тож можу порівняти власні враження. І хоч такого ефекту новизни та враження, як на початку, вже не було – я все ще із захватом розглядав кожен кадр, анімації, потоки, камені та воду. Рівень кінематографічності картинки справді вийшов на новий щабель.

Чим здивує графіка на PlayStation?

Головна перевага Enhanced-видання – це технічне виконання. Гра на PS5 та PS5 Pro виглядає блискуче і є справжньою демонстрацією потужності консолей. Особливо варто відзначити новий режим продуктивності, який забезпечує стабільні 60 кадрів на секунду.



Це точно одна з найкрасивіших ігор на PlayStation 5 / Фото 24 Канал

Після численних тестів у різних локаціях стало зрозуміло, що цей режим майже не поступається за якістю режиму роздільної здатності. Втрати в деталізації частинок, освітленні та відображеннях настільки незначні, що їх важко помітити.



Бої неймовірно ефектні / Фото 24 Канал

Це оновлення робить гру одним з найкращих технічних проєктів для PS5 Pro. Щобільше, власники Deluxe-версії або ті, хто вже має першу частину, отримають безкоштовне оновлення для Hellblade: Senua's Sacrifice.



Власники оригінальної гри на Xbox отримали покращення безкоштовно / Фото 24 Канал

Оригінальна гра тепер також має три графічні режими (продуктивність, роздільна здатність та збагачений), і всі вони працюють при 60 кадрах на секунду.

Що з атмосферою?

Світ Ісландії часів вікінгів – одна з найсильніших сторін гри. Це справжнє видовище, яке вражає з перших хвилин і не відпускає до самого фіналу. Від похмурих, залитих дощем узбереж на початку до широких зелених долин, що перерізані річками та водоспадами – кожен пейзаж виглядає неймовірно красиво. Бажання зупинитися та зробити скриншот у фоторежимі виникає постійно.



Розширений фоторежим дозволяє зробити видовищні скриншоти / Фото 24 Канал

Дослідження локацій досі приносить задоволення. Хоча деякі місця здаються надто порожніми, пошук прихованих облич у скелях або тотемів, що розповідають історію світу по частинах, додає глибини (хоча ці елементи відчувалися дещо лінивими ще при першому проходженні).

Усе це, в поєднанні з чудовою акторською грою, створює унікальну атмосферу, де сам світ стає повноцінним персонажем.

Старі та нові недоліки – що не так цього разу?

Оскільки в плані ігроладу та контенту це та сама гра, її головні недоліки теж залишилися. Бойова система, як і раніше, проста й складається з набору повторюваних рухів, хоч це і доволі видовищне заняття.

Деякі ігрові локації та сюжетні сегменти здаються занадто тихими та порожніми, що може сповільнювати темп оповіді і дещо втомлювати.



Не забувайте проходити цю гру в навушниках / Фото 24 Канал

До старих проблем додався і новий невеликий мінус, ексклюзивний для PlayStation 5. Вібрація контролера DualSense під час фокусування Сенуа на тотемах чи деревах виявилася надто інтенсивною.

Це, на жаль, руйнує занурення, особливо якщо порівнювати з першою частиною, де вібрація була більш виваженою та краще передавала концентрацію героїні.

Що нового, окрім графіки?

Enhanced-видання пропонує не лише технічні покращення. Ось що ще отримали гравці:

Режим Dark Rot Challenge . Цей режим, знайомий з першої частини, пропонує випробування з перманентною смертю. З кожною загибеллю темна гниль поширюється по руці Сенуа. Якщо вона досягне голови, весь прогрес буде втрачено. Це ідеальне доповнення для тих, хто шукає максимальної складності, але варто знати, що платиновий трофей на PS5 прив'язаний саме до цього режиму.

. Цей режим, знайомий з першої частини, пропонує випробування з перманентною смертю. З кожною загибеллю темна гниль поширюється по руці Сенуа. Якщо вона досягне голови, весь прогрес буде втрачено. Це ідеальне доповнення для тих, хто шукає максимальної складності, але варто знати, що платиновий трофей на PS5 прив'язаний саме до цього режиму. Коментарі розробників . Цікавий матеріал для тих, хто хоче дізнатися більше про процес створення гри та рішення, які приймала команда Ninja Theory.

. Цікавий матеріал для тих, хто хоче дізнатися більше про процес створення гри та рішення, які приймала команда Ninja Theory. Розширений фоторежим. Пропонує безліч інструментів для шанувальників цифрової фотографії, дозволяючи створювати вражаючі знімки похмурих пейзажів Ісландії.



Оновлена версія отримала розширений контент від розробників / Фото 24 Канал

Підсумок: кому грати, а кому – оминати?

Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced – це все ще потужна, захоплива та моторошна історія. Вона є чудовим прикладом того, як похмурість, безвихідь та смуток можуть створювати незабутній ігровий досвід.

Вам варто зіграти, якщо:

Ви є шанувальником серії та шукали привід, щоб повернутися до цієї історії.

Ви хочете побачити одну з найтехнологічніших і найкрасивіших ігор на PS5 та PS5 Pro.

Вам до вподоби похмурі, атмосферні ігри з глибоким сюжетом та неймовірним відчуттям місця.

Вам не варто грати, якщо:

Ви цінуєте динамічний та різноманітний екшен. Бойова система тут проста та не запропонує вам складних викликів.

Ви рідко перепроходите ігри. Окрім покращеної графіки та нового режиму, контенту тут небагато.

Ви шукаєте веселу та розслаблюючу гру. Hellblade 2 – це похмура, важка та безрадісна подорож у світ людських страхів.

До речі, гра має текстову українську локалізацію і це справді якісна робота, тож рекомендую не оминати її увагою, але почати варто з першої частини.