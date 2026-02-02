Чому роздають культову трилогію?

Платформа GOG запустила обмежену за часом акцію, в межах якої користувачі можуть безкоштовно додати до своєї бібліотеки перші три гри серії Alone in the Dark. Йдеться про оригінальні релізи 1992, 1993 та 1995 років, які вважаються відправною точкою для всього жанру тривимірних горорів на виживання, пише VGC.

Дивіться також Легендарна Final Fantasy VII на ПК зміниться: що готує Square Enix

Щоб отримати ігри, потрібно погодитися на отримання маркетингових листів від GOG та CD Projekt на спеціальній сторінці GOG. Після цього трилогія назавжди закріплюється за акаунтом і не зникає після завершення акції.

Пропозиція діє до четверга, 15 лютого. Після цього забрати ігри вже не вийде.

Важливо, що до збірки також входить Jack in the Dark – коротка бонусна пригода, яка свого часу слугувала промо для другої частини серії. Її випустили наприкінці 1993 року, і вона давно стала рідкісним експонатом для фанатів жанру.

Якою була Alone in the Dark у 1992 році: дивіться відео

Уся трилогія є частиною GOG Preservation Program – ініціативи, спрямованої на збереження класичних ігор у працездатному стані на сучасних системах. Ці версії офіційно адаптовані для Windows 10 та Windows 11, тож не потребують сторонніх патчів або емуляторів. Окрім цього, ігри підтримують хмарні збереження та залишаються повністю DRM-free, що дозволяє запускати їх офлайн без будь-яких перевірок.

На сьогодні програма збереження GOG налічує вже 271 гру. Нещодавно до неї додали перевидання Final Fantasy 8 Remastered, Final Fantasy 9, а також тривимірні ремейки Final Fantasy 3 і Final Fantasy 4. Серед інших помітних поповнень – Rayman 2, Screamer, Cold Fear та кілька великих колекцій Total War.

У GOG відкрито заявляють, що планують з часом включити до програми весь свій каталог із тисяч ПК-ігор. Водночас компанія визнає, що це тривалий процес, адже кожен проєкт потребує індивідуальної технічної адаптації.