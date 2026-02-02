Почему раздают культовую трилогию?

Платформа GOG запустила ограниченную по времени акцию, в рамках которой пользователи могут бесплатно добавить в свою библиотеку первые три игры серии Alone in the Dark. Речь идет об оригинальных релизах 1992, 1993 и 1995 годов, которые считаются отправной точкой для всего жанра трехмерных хорроров на выживание, пишет VGC.

Чтобы получить игры, нужно согласиться на получение маркетинговых писем от GOG и CD Projekt на специальной странице GOG. После этого трилогия навсегда закрепляется за аккаунтом и не исчезает после завершения акции.

Предложение действует до четверга, 15 февраля. После этого забрать игры уже не получится.

Важно, что в сборник также входит Jack in the Dark – короткое бонусное приключение, которое в свое время служило промо для второй части серии. Ее выпустили в конце 1993 года, и она давно стала редким экспонатом для фанатов жанра.

Вся трилогия является частью GOG Preservation Program – инициативы, направленной на сохранение классических игр в работоспособном состоянии на современных системах. Эти версии официально адаптированы для Windows 10 и Windows 11, поэтому не требуют сторонних патчей или эмуляторов. Кроме этого, игры поддерживают облачные сохранения и остаются полностью DRM-free, что позволяет запускать их оффлайн без каких-либо проверок.

На сегодня программа сохранения GOG насчитывает уже 271 игру. Недавно к ней добавили переиздание Final Fantasy 8 Remastered, Final Fantasy 9, а также трехмерные ремейки Final Fantasy 3 и Final Fantasy 4. Среди других заметных пополнений – Rayman 2, Screamer, Cold Fear и несколько больших коллекций Total War.

В GOG открыто заявляют, что планируют со временем включить в программу весь свой каталог из тысяч ПК-игр. В то же время компания признает, что это длительный процесс, ведь каждый проект требует индивидуальной технической адаптации.