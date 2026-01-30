На думку Square Enix це дозволить гравцям отримати покращений технічний досвід у легендарній JRPG. Про це розробники розповіли в оновленні на сторінці гри в Steam.

Чого чекати від перевидання культової гри?

Поки розробка фінальної частини сучасного ремейку триває, видавець вирішив оновити класику. Поточне видання гри отримає додаток до назви – 2013 Edition – і згодом зникне з продажу. Ті користувачі, які вже мають гру в Steam або Microsoft Store, зможуть зберегти доступ до старого варіанту та отримають нову версію абсолютно безплатно.

Важливою технічною деталлю є те, що ігрові збереження між старою та новою версіями будуть несумісними в обох напрямках.

Хоча Square Enix обіцяє покращений ігровий досвід, компанія поки не розкрила конкретних деталей щодо графічних змін, дати релізу чи можливого оновлення ціни. Також залишається відкритим питання підтримки користувацьких модифікацій.



Ремейк легендарної Final Fantasy VII потішив фанатів / Скриншот з гри

Спільнота гравців у Steam припускає, що оновлення зробить ПК-версію ідентичною до консольних видань, додавши повноцінну підтримку геймпадів та спрощений доступ до вбудованих чит-кодів.

Коли Final Fantasy VII побачила світ?

Оригінальна Final Fantasy VII вперше побачила світ у 1997 році на першій консолі PlayStation і за майже 29 років існування розійшлася накладом понад 15 мільйонів копій. Протягом років проєкт портували на всі сучасні платформи, включаючи мобільні пристрої на iOS та Android.