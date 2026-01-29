Гравці на PC, Xbox та PlayStation можуть отримати нову зброю та квести через внутрішній магазин Creations, розповідає Windows Central.
Що саме додає новий безплатний контент у гру?
Серед оновлень з'явилася гвинтівка Varmint Rifle, яка добре відома фанатам Fallout: New Vegas. Щоб її отримати, необхідно відшукати вхід до каналізації на захід від лабораторій Cambridge Polymer Labs, де рейдер намагається потрапити всередину через люк.
У самому підземеллі на гравців чекає низка головоломок без маркерів квестів, а винагородою стане саме ця зброя.
Ще одне велике доповнення, The Tale of the Beast Hunter, пропонує сюжетну пригоду з семи частин, що розкриває легенду про Мисливця на звірів. Цей пакет включає:
- Унікальне вбрання у двох стилях, натхненне рейнджерами НКР та казино Lucky 38.
- Нову зброю – револьверний дробовик "Суддя" (Judge).
- Житло для гравця "The Bar", інтер'єр якого відтворює естетику Стріпу з New Vegas.
Для поціновувачів серіалу Fallout додали пістолет Братства Сталі T60 – потужну ручну гармату, яку можна знайти в інвентарі членів фракції або в певних локаціях, як-от поліцейська дільниця Кембриджа чи каюта старійшини Максона на "Прудвені".
Четвертий додаток, Revenge of the Van Graffs, активується на 15-му рівні після отримання сигналу SOS по радіо. Сюжет розповідає про найманців у чорній броні, що діють у Співдружності. Пройшовши квест, гравець отримає карабін Laser RCW та плазмовий захисник (Plasma Defender), які також додадуться до загальних списків трофеїв у грі.
Важливо! Ці модифікації створені спільнотою під кураторством розробників і відрізняються високою якістю виконання, озвучкою та новими анімаціями. Fallout 4 разом з іншими частинами серії залишається доступною у сервісі Xbox Game Pass.