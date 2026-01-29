Игроки на PC, Xbox и PlayStation могут получить новое оружие и квесты через внутренний магазин Creations, рассказывает Windows Central.

Что именно добавляет новый бесплатный контент в игру?

Среди обновлений появилась винтовка Varmint Rifle, которая хорошо известна фанатам Fallout: New Vegas. Чтобы ее получить, необходимо отыскать вход в канализацию к западу от лабораторий Cambridge Polymer Labs, где рейдер пытается попасть внутрь через люк.

В самом подземелье игроков ждет череда головоломок без маркеров квестов, а вознаграждением станет именно это оружие.

Еще одно большое дополнение, The Tale of the Beast Hunter, предлагает сюжетное приключение из семи частей, раскрывающее легенду об Охотнике на зверей. Этот пакет включает в себя:

Уникальный наряд в двух стилях, вдохновленный рейнджерами НКР и казино Lucky 38.

Новое оружие – револьверный дробовик "Судья" (Judge).

Жилье для игрока "The Bar", интерьер которого воспроизводит эстетику Стрипа с New Vegas.

Для любителей сериала Fallout добавили пистолет Братства Стали T60 – мощную ручную пушку, которую можно найти в инвентаре членов фракции или в определенных локациях, например полицейский участок Кембриджа или каюта старейшины Максона на "Прудвене".

Четвертое приложение, Revenge of the Van Graffs, активируется на 15-м уровне после получения сигнала SOS по радио. Сюжет рассказывает о наемниках в черной броне, действующих в Содружестве. Пройдя квест, игрок получит карабин Laser RCW и плазменный защитник (Plasma Defender), которые также добавятся к общим спискам трофеев в игре.

Важно! Эти модификации созданы сообществом под кураторством разработчиков и отличаются высоким качеством исполнения, озвучкой и новыми анимациями. Fallout 4 вместе с другими частями серии остается доступной в сервисе Xbox Game Pass.