Тем временем разработчики сосредоточены на поддержке текущих проектов и обновлении языковых версий классических игр. Об этом рассказал портал Windows Central со ссылкой на собственного инсайдера.

Какие планы имеет Bethesda по выпуску ремастеров и новой Fallout 5?

Подготовка ремастера Fallout 3 была подтверждена еще осенью 2023 года через судебные документы Microsoft, а позже эти планы подкрепили и другие инсайдеры. Согласно новой информации, обновленная версия Fallout 3 выйдет раньше современной интерпретации New Vegas, однако оба проекта не появятся в краткосрочной перспективе.

Загадочный таймер, замеченный на сайте сериала "Фоллаут", также не имеет отношения к этим переизданиям.

Почему все ждут скорого анонса ремастеров?

Недавно игроки заметили ошибку в Steam, которая не позволяла публиковать отзывы к старым частям серии, ссылаясь на то, что игры еще не вышли. Это спровоцировало слухи о близком релизе ремастеров, однако издание объясняет, что такая активность связана лишь с техническими обновлениями локализаций оригинальных версий.

Сейчас фанатам предлагают довольствоваться юбилейным изданием Fallout 4, масштабными модификациями вроде Fallout London и обновлениями для Fallout 76.

Что известно о Fallout 5

Что касается Fallout 5, то проект уже получил "зеленый свет", но его выход состоится значительно позже упомянутых ремастеров. Bethesda может заинтриговать аудиторию первым тизером новой части во время мероприятия Xbox Games Showcase в 2026 году, но все мы прекрасно помним анонс The Elder Scrolls 6 и то, насколько долго Bethesda работает над своими играми.