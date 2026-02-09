Кто бы мог подумать, что легендарный Тодд Говард сыграл в известную апокалиптическую RPG, завладев ее копией наиболее подходящим для этого способом? Что ж, оказывается, легендарный разработчик действительно украл копию игры, информирует Game Informer.

Тодд Говард украл у брата диск, чтобы поиграть в Fallout?

Это в наше время лицо Говарда с легкостью узнает практически любой фанат видеоигр.

Когда-то же, в 1997 году, молодой Тодд был рядовым продюсером студии Bethesda и только мечтал достичь таких вершин в карьере и... поиграть в Fallout.

Тогда проект принадлежал студии Interplay Productions, поэтому Говард и вовсе узнал о нем только благодаря восторженному отзыву своего брата.

Вообще-то это мой брат сыграл в нее первым. Он такой: "Ты играл в Fallout?" А я ответил: "У меня еще не было возможности". А он ответил: "Ты обязан в нее сыграть",

– вспоминает разработчик.

Именно тогда Говард сделал то, что сделал бы любой житель Пустоши – украл диск у родного брата.

Я на самом деле просто украл его диск и никогда ему его не вернул,

– констатировал Тодд.

Забавно даже думать, что судьба огромной медиафраншизы с успешным сериалом от Amazon повернула в это русло именно благодаря вмешательству Говарда, который впервые познакомился с игрой через кражу.

Лучшей истории для одного из главных создателей Fallout, каким мы знаем его сегодня, и не придумать.

