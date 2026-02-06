Одна из лучших видеоигр последних лет авторства Larian Studios пополнит перечень экранизаций виртуальных миров, сообщает Deadline.

BG 3 превратят в сериал?

Сеть ошарашила информация о том, что HBO совместно с Hasbro, начали работу над сериалом по мотивам видеоигры Baldur's Gate 3.

Шоураннером проекта станет хорошо известный геймерам Крейг Мазин, который уже работал над сериалом по другой не менее известной игре – The Last of Us.

События нового шоу развернутся после финала хитовой RPG и покажут как знакомых героев, так и новые лица. Отмечают, что Мазин будет иметь полную свободу относительно направления развития сюжета, в отличие от "Последних из нас", где он все-таки следовал повествованию из игры.

К большому сожалению, разработчики из Larian не будут иметь прямого отношения к созданию сериала, поскольку мир игры остается интеллектуальной собственностью Hasbro Entertainment как часть франшизы Dungeons & Dragons.

Однако, глава студии Свен Винке выразил оптимизм и уже успел получить приглашение на беседу с шоураннером, поэтому уверен, что судьба этой фантастической истории в хороших руках.

Концовки BG3 были созданы для того, чтобы они могли служить нарративной почвой для новых приключений. Есть много путей, которыми они могут пойти. Мне не терпится узнать, какие из них выберут Крейг и его команда. Он обратился к нам для небольшого разговора, поэтому у нас будет возможность поделиться с ним своими мыслями,

– заявил Винке на своей странице в X.

