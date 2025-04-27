Доподлинно известно, что второй сезон популярного сериала Fallout перенесет зрителей в один из самых известных городов франшизы – Нью-Вегас. Но что это место представляет собой в игровой вселенной, вам расскажет 24 Канал.

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Огни Нью-Вегаса снова будут манить путников

Как не сложно догадаться New Vegas – это постапокалиптическая версия реального Лас-Вегаса со всем его шармом и опасностями.

В результате ядерной войны город хотя и существенно изменился, но чудом избежал полного уничтожения благодаря технологиям мистера Хауса – эпатажного гения-миллиардера, который превратил Нью-Вегас в настоящий оазис среди пустоши, а сам спрятался в капсуле поддержания жизнедеятельности и руководит своим "государством" с помощью виртуального аватара.

Здесь продолжают сиять неоновые огни, работают казино, а местные фракции борются за контроль над потоками денег и "винта". Именно Fallout: New Vegas многие считают лучшей видеоигрой во всей культовой серии и во многом это обусловлено неповторимой атмосферой городка.

Трейлер игры – смотрите видео

Благодаря кадрам из съемок ленты, что всплывали в сети, стало известно, что в сериал среди других знаковых локаций попадут легендарные казино The Tops и Lucky 38.

Именно последнее является штаб-квартирой Хауса, но как можно увидеть в видео пользователя TikTok под ником onzo1313, на съемочной площадке заведение выглядит совсем "свеженьким", поэтому вероятно зрителей ожидают довоенные флешбеки и история становления бизнес-империи Хауса.

Закулисье съемки 2 сезона – посмотрите ролик

Итак, второй сезон обещает стать настоящим праздником для фанатов постапокалиптического Вегаса.