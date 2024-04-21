Благодаря сериалу на Amazon Prime франшиза постапокалиптических RPG Fallout переживает пик своей популярности.
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На этой волне игровое издание IGN решило опросить своих пользователей какую же из многочисленных игр Fallout они считают лучшей.
Результаты, в целом, не стали каким-то откровением.
Итак, наибольшее количество геймеров признало Fallout: New Vegas лучшей игрой о Пустоши.
Трейлер игры-триумфаторки – смотреть видео
Самой большой неожиданностью рейтинга стало то, что классические Fallout и Fallout 2 оказались ниже 3 и 4 части игры, хотя и обогнали многопользовательскую Fallout 76 и ряд спин-оффов.
Лучшие игры Fallout по версии читателей IGN:
- Fallout: New Vegas
- Fallout 3
- Fallout 4
- Fallout 2
- Fallout
- Fallout 76
- Fallout 4: VR
- Fallout Убежище
- Fallout Тактика
- Fallout: Brotherhood of Steel
Хотя такой результат может удивить "олдскульных" геймеров, он в то же время может указывать на омоложение фанатской базы франшизы, что определенно лишь пойдет ей на пользу.